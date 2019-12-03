Происшествия

REGNUMREGNUMВ Оренбурге изменили движение транспорта из-за обрушения моста

В Оренбурге из-за обрушения моста введено ограничение движения транспорта на ул. Терешковой на подъезде к путепроводу на 19+962 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
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