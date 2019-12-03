Происшествия
REGNUMВ Оренбурге изменили движение транспорта из-за обрушения моста
В Оренбурге из-за обрушения моста введено ограничение движения транспорта на ул. Терешковой на подъезде к путепроводу на 19+962 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
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Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Технологии
Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Происшествия
В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка
Происшествия
СК признал пилота виновным по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100
Расследование по делу о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41 человек, завершено.
Происшествия
В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Авто
Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой
Автомобильная команда крымских конструкторов провела тест-драйв второй модели родстера «Крым».
Интернет
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Эксперты Роскачества провели исследование наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте AppStore и Google Play.
Спорт
Симона Байлз исполнила великолепный прыжок в воду
В комментариях к видео многие говорили о том, что ей можно выступать в соревнованиях по прыжкам в воду.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Космос
НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»
Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
Политика
Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Авто
Дилеры получили новый кроссовер Volkswagen Tacqua
Компания Volkswagen начинает продажи нового небольшого кроссовера Volkswagen Tacqua.
Музыка
Список гостей премии NCA Saint Petersburg Music Awards пополнился новыми артистами
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что Петербург снова примет независимую музыкальную премию NCA Saint Petersburg Music Awards.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без матери
Футболист Евгений Алдонин устроил для дочери яркий праздник. Это первый день рождения девочки, на котором не было ее мамы Юлии Началовой.
Происшествия
Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился
Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Здоровье
Болезни, на которые указывает кровь из носа
Российский врач рассказал, о каких болезнях может говорить кровотечение из носа.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек
Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Происшествия
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
Общество
Астронавт Хейг гордится получением российского ордена Мужества
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Технологии
Уязвимость в Android поставила под угрозу банковские данные клиентов
Уязвимость в программном обеспечении Android позволяет злоумышленникам создавать приложение для кражи логинов и паролей от банковских учетных записей.