Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции. В результате ЧП в районе Загородного шоссе и улицы Терешковой пострадали трое рабочих. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, два человека получили травмы легкой степени тяжести, их увезли в больницу.
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В ГИБДД рассказали, как организуют движение у обрушившегося виадука

Orenburg.media22:00

Завалы на месте обрушения моста на Терешковой начнут разбирать сегодня

1743.ru21:27

Жители Оренбурга с опаской ездят по городским мостам-путепроводам

56orb.ru20:24

Из-за обрушившегося под Оренбургом путепровода ограничено движение

РИА Оренбуржье14:13

О ЧП в Оренбурге молчат сайты правительства региона, МЧС и мэрии

Orenday.ru13:41

Мост обрушился на окраине Оренбурга

Интерфакс10:30

Минздрав Оренбургской области уточнил число пострадавших при обрушении моста

ТАСС11:25
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Происшествия

В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

Российская газета 21:14
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости 17:40
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 19:57
Происшествия

СКР раскрыл данные о делах по жалобам на пытки заключенных

В 2018 году по итогам рассмотрения 1881 жалобы на пытки Следственный комитет России (СКР) возбудил 60 уголовных дел (3,2%).
Коммерсантъ 02:15
Здоровье

Близнеца из Сахалина привезут в Москву на операцию у Каабака 3 декабря

Второго девятимесячного близнеца из Сахалина планируют перевезти в Москву 3 декабря. Им с братом требуется трансплантация почек.
Телеканал 360° 01:02
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:34
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
РИА Новости 09:49
Энергетика

В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ 22:17
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ 16:21
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия 07:21
Происшествия

Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
ТАСС 19:15
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:03
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

МЧС опубликовало видеозапись с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге.
РБК 12:25
Общество

Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Коммерсантъ 08:03
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Политика

В Киеве не увидели «прорывных идей» в коммюнике «нормандской встречи»

Проект итогового документа по результатам запланированной на 9 декабря во Франции встречи лидеров стран «нормандского формата» не содержит «прорывных идей», заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.
Взгляд.ру 18:16
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 12:38
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 03:20
Гаджеты

WSJ: Компания Huawei уже может обходиться без чипов производства США

Компания Huawei может больше не покупать чипы в США для своих мобильных устройств, информирует The Wall Street Journal.
Актуальные Новости 12:46
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Культура

Фильм о таинственном Алтае показали на федеральном канале

Посмотреть фильм можно на официальном Youtube-канале "Мира". Это четвертый фильм телеканала о Республике Алтай.
Алтапресс 09:38
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике

Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
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Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о важности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что отсутствие диалога является «бегом на месте».
RT на русском 15:13
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