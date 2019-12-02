Происшествия
BFM.ruВ Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции. В результате ЧП в районе Загородного шоссе и улицы Терешковой пострадали трое рабочих. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, два человека получили травмы легкой степени тяжести, их увезли в больницу.
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Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Происшествия
СКР раскрыл данные о делах по жалобам на пытки заключенных
В 2018 году по итогам рассмотрения 1881 жалобы на пытки Следственный комитет России (СКР) возбудил 60 уголовных дел (3,2%).
Здоровье
Близнеца из Сахалина привезут в Москву на операцию у Каабака 3 декабря
Второго девятимесячного близнеца из Сахалина планируют перевезти в Москву 3 декабря. Им с братом требуется трансплантация почек.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
Энергетика
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Происшествия
Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены
Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
МЧС опубликовало видеозапись с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге.
Общество
Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
В Киеве не увидели «прорывных идей» в коммюнике «нормандской встречи»
Проект итогового документа по результатам запланированной на 9 декабря во Франции встречи лидеров стран «нормандского формата» не содержит «прорывных идей», заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Гаджеты
WSJ: Компания Huawei уже может обходиться без чипов производства США
Компания Huawei может больше не покупать чипы в США для своих мобильных устройств, информирует The Wall Street Journal.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Культура
Фильм о таинственном Алтае показали на федеральном канале
Посмотреть фильм можно на официальном Youtube-канале "Мира". Это четвертый фильм телеканала о Республике Алтай.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о важности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что отсутствие диалога является «бегом на месте».