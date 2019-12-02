Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции. В результате ЧП в районе Загородного шоссе и улицы Терешковой пострадали трое рабочих. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, два человека получили травмы легкой степени тяжести, их увезли в больницу.
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Подробнее о событии

Минздрав Оренбургской области уточнил число пострадавших при обрушении моста

ТАСС11:25

В Оренбурге на Терешковой рухнул мост. Главное

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По факту обрушения виадука под Оренбургом ведутся оперативно-следственные мероприятия

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Orenday.ru13:41

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Мост в Оренбурге рухнул во время проведения ремонтных работ

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