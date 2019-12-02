Происшествия

News.ruNews.ruОбрушение моста произошло в Оренбурге

Мост в районе посёлка Кушкуль обрушился в Оренбурге, рассказала представитель регионального ГУ МЧС. Только что информация к нам поступила, подробностей пока нет, но факт подтверждаем, это мост [обрушился] в районе посёлка Кушкуль, — цитирует собеседницу ТАСС.
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Разрушенный в Оренбурге мост утром (фото, видео)

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Общество

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Общество

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Авто

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Ladaonline вчера в 04:10
Политика

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
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