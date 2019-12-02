Происшествия
News.ruОбрушение моста произошло в Оренбурге
Мост в районе посёлка Кушкуль обрушился в Оренбурге, рассказала представитель регионального ГУ МЧС. Только что информация к нам поступила, подробностей пока нет, но факт подтверждаем, это мост [обрушился] в районе посёлка Кушкуль, — цитирует собеседницу ТАСС.
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По факту обрушения виадука под Оренбургом ведутся оперативно-следственные мероприятия
РИА Оренбуржьевчера в 11:33
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Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
Политика
Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту «закрыто»
Президент США Дональд Трамп назвал вопрос импичмента «закрытым» после того, как украинский лидер Владимир Зеленский опроверг связь военной помощи Киеву и расследование против сына экс-президента Байдена.
Политика
Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО
Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
Финансы
Официальный курс доллара повысился на 33 копейки, евро — на 43
Курс доллара повысился на 32,8 копейки, составив 64,4097 рубля (64,0817 рубля на 2 декабря).
Происшествия
Легковушка снесла остановку с людьми в Барнауле
Во вторник, 3 декабря, в центре Барнаула произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковушка влетела в остановку, на которой стояли люди.
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Политика
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру
Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Экономика
Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Политика
Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Общество
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Общество
Памятник Грибоедову в Ереване облили краской
Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Зеленский предложил украинцам переехать в Россию
Украинцы, которые считают себя русскими, могут переехать в Российскую Федерацию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам.
Общество
Дарья Глушакова объяснила рекордный иск экс-супруга
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей, поскольку считает, что она виновата в том, что «Спартак» расторг с ним контракт.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для водителей
В течение декабря все легковые машины обязательно следует переобуть в липучки или шипованные шины.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Единоборства
Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу
Американец пообещал сделать из соперника яичницу и заставить его мочиться кровью.
Происшествия
В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус
В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.
Технологии
Президент Qualcomm предсказал скорое исчезновение смартфонов
С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Происшествия
Россиянин нашел на капоте автомобиля мертвую голую девочку
В Петербурге местный житель нашел на капоте своего автомобиля мертвую девочку.