Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции. В результате ЧП в районе Загородного шоссе и улицы Терешковой пострадали трое рабочих. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, два человека получили травмы легкой степени тяжести, их увезли в больницу.
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с чего всё началось
«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выясняются подробности происшествия, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»)», — заявили
 в пресс-службе ведомства.
RT на русском13:03

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По факту обрушения виадука под Оренбургом возбуждено уголовное дело

Orenday.ru12:00

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Обрушение моста в Оренбурге сняли с коптера

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Оренбурге

РИА Оренбуржье13:16

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Вестирама.ру13:13

В Оренбурге обрушение моста привело к введению режима ЧС муниципального уровня

56orb.ru12:42

Режим ЧС ввели в Оренбурге после обрушения моста

ТАСС13:05
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В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
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В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
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Генпрокурор Абхазии отправлен в отставку

Депутаты парламента Абхазии рассмотрели представление президента Рауля Хаджимбы об отставке Зураба Ачбы с поста генпрокурора и заместителя Ачбы Эшсоу Какалии.
Кавказский узел 11:35
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