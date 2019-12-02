На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции. В результате ЧП в районе Загородного шоссе и улицы Терешковой пострадали трое рабочих. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, два человека получили травмы легкой степени тяжести, их увезли в больницу.

Авто Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS Компания Volkswagen представила спортивную версию своего седана VW Virtus, болееп известный в российским покупателям под именем Polo.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.

Общество «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Политика Генпрокурор Абхазии отправлен в отставку Депутаты парламента Абхазии рассмотрели представление президента Рауля Хаджимбы об отставке Зураба Ачбы с поста генпрокурора и заместителя Ачбы Эшсоу Какалии.

Наука Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.

Экономика Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.

Гаджеты Xiaomi продает по 110 тысяч новых Redmi Note 8 ежедневно Отмечается, что в день компания продает более 110 тысяч смартфонов моделей Redmi Note 8. В первый день продаж бюджетного смартфона Redmi Note 8 Pro корпорацией было реализовано более 300 тысяч девайсов.

Шоу-бизнес Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.