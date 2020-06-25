Коронавирус

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruВ «Оренбурге» произошла вспышка коронавируса

Инсайдер Нобель Арустамян заявил, что несколько игроков «Оренбурга» заразились коронавирусом. Команда находится в ожидании повторных тестов. В 24-м туре РПЛ «Оренбург» должен дома сыграть с «Краснодаром».
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Источник: В «Оренбурге» вспышка коронавируса

Sport.ru06:59

В «Оренбурге» тоже коронавирус, команда отправилась на карантин

Спорт день за днем06:42

В «Оренбурге» — вспышка коронавируса. С «Краснодаром» может сыграть молодежь. Подробности

Спорт-Экспресс06:55

Неофициально: ФК «Оренбург» ушел на карантин

BetOn06:32

В «Оренбурге» зафиксирована вспышка коронавируса

Metaratings06:30

Арустамян: «Несколько игроков и сотрудников „Оренбурга“ сдали положительный тест на коронавирус»

Sport24.ru06:22

Нобель Арустамян: В «Оренбурге» тоже эпидемия! Команда села на карантин, «Краснодар» может не сыграть второй матч подряд

Спорт уик-энд06:33
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на Параде Победы

7 новостей 12:09
4
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
4,8K
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
563
Общество

Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
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Общество

Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов

Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБК 11:23
Здоровье

Власти Архангельской области сообщили о дефиците медиков

Принимавший участие в заседании оперштаба главный врач Архангельской первой городской клинической больницы Сергей Красильников добавил, что одной из причин кадрового дефицита стало заражение самих медиков.
Коммерсантъ 12:32
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Происшествия

Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»

РИА Новости 12:15
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Политика

Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве

RuNews24.ru 00:45
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
1,8K
Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
318
Политика

МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму

Известия вчера в 22:42
1,4K
Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
2
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
1,3K
Общество

Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider

Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
Inc-news.ru 03:20
59
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
171
Общество

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
46
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
729
Политика

Путин заявил о недопустимости «накруток» на голосовании по Конституции

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
REGNUM 07:36
1,9K
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
238
Общество

Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам

«Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Известия 12:36
78
Общество

Дерматолог рассказала, чем опасен высокий УФ-индекс

Дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, чем высокий уровень солнечного излучения опасен для кожи.
Ридус 12:46
Происшествия

Одного из самых разыскиваемых в России преступников спас коронавирус

Отмечается, что из-за пандемии общение России и ОАЭ по вопросу экстрадиции одного из самых разыскиваемых преступников сошло на нет.
Lenta.ru 11:54
3
Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
165
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
482
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

На параде Победы в Севастополе не было представляющих опасность для зрителей инцидентов.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:26
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
19
Общество

В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу

Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12:32
5
Футбол

«И жены поехали на шопинг...» Рабинер — о вспышке коронавируса в «Оренбурге»

Соглашусь мнением тех, кто увязывает заезд в Баковку с последними новостями о заражении коронавирусом в «Оренбурге» — предыдущем сопернике красно-зеленых.
Спорт-Экспресс 07:25
Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 09:28
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