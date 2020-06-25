Инсайдер Нобель Арустамян заявил, что несколько игроков «Оренбурга» заразились коронавирусом. Команда находится в ожидании повторных тестов. В 24-м туре РПЛ «Оренбург» должен дома сыграть с «Краснодаром».

Спорт день за днем

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 4,8K

Шоу-бизнес Собчак сломала нос и попала в больницу Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты. 563

Общество Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда. 3

Общество Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Здоровье Власти Архангельской области сообщили о дефиците медиков Принимавший участие в заседании оперштаба главный врач Архангельской первой городской клинической больницы Сергей Красильников добавил, что одной из причин кадрового дефицита стало заражение самих медиков. 1

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 1,8K

Общество Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi. 59

Общество В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ. 46

Общество Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам «Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве. 78

Общество Дерматолог рассказала, чем опасен высокий УФ-индекс Дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, чем высокий уровень солнечного излучения опасен для кожи.

Политика СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России. 165

Общество В трансляции парада Победы появились спецэффекты Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT. 482

Общество В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона. 5