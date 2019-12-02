Происшествия

Беловка.русБеловка.русВ Оренбурге рухнул автомобильный мост

На въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина обрушился пролёт автомобильного моста. Упавшая часть проходила над улицей Терешковой. Именно здесь шёл ремонт моста, в связи с чем было установлено реверсивное движение, регулирующееся светофором.
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В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге

РИА Новости02:48

О ЧП в Оренбурге молчат сайты правительства региона, МЧС и мэрии

Orenday.ruвчера в 13:41

По факту обрушения виадука под Оренбургом ведутся оперативно-следственные мероприятия

РИА Оренбуржьевчера в 11:33

Мост обрушился на окраине Оренбурга

Интерфаксвчера в 10:30

Из-за обрушения моста в Оренбурге госпитализированы два человека

56orb.ruвчера в 11:29

Минздрав Оренбургской области уточнил число пострадавших при обрушении моста

ТАССвчера в 11:25

В Оренбурге на Терешковой рухнул мост. Главное

Orenburg.mediaвчера в 14:30
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Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
RT на русском вчера в 03:16
Игры

Бренд PlayStation внесли в «Книгу рекордов Гиннесса»

Об очередном рекорде PlayStation сотрудники игрового подразделения Sony рассказали в официальном аккаунте в твиттере.
Gmbox.ru 04:28
Политика

ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»

ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
РИА Новости вчера в 16:29
Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов

По словам гендиректора «Аэрофлота», аэропорты сохраняют или немного увеличивают тарифы на регулируемые сборы, при этом наращивая тарифы по нерегулируемым со стороны ФАС услугам.
REGNUM 02:28
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru 03:51
Общество

В России резко выросло число ДТП с такси

Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Lenta.ru 02:10
Общество

В России стало меньше заключенных

В России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше.
Lenta.ru 04:12
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Происшествия

В Татарстане завели дело об убийстве трёх человек, в том числе ребёнка

RT на русском 04:32
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика

Захарова ответила Украине, готовой принять пару российских областей

URA.Ru вчера в 03:53
Единоборства

Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
РБК вчера в 08:35
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Известия 01 декабря в 15:22
Общество

Хельсинки переходит на новые источники энергии

Конкурс под названием Helsinki Energy Challenge (энергетический вызов Хельсинки) призван найти решение проблемы обогрева города за счет возобновляемых источников энергии.
РБК Санкт-Петербург 02:41
Экономика

Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год

В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
REGNUM 04:01
Армия и оружие

Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию.
Политика Сегодня 03:41
Политика

Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.
РБК 03:12
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
РИА Новости 03:45
Армия и оружие

Комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету»

Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету».
Известия 01 декабря в 13:00
Общество

Из экзамена на права исключат «площадку»

Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Газета.Ru 04:25
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Политика

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
РИА Новости 03:32
Гаджеты

Анонс AMD Radeon RX 5600 XT намечен на январь

3DNews 01:03
Спорт

Минспорт: Не было подтверждений, что Мочалов вносил изменения в базу

В министерстве спорта опровергли информацию о том, что Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, внес изменения в базу данных, которую в январе получили сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Советский спорт 04:09
Общество

Почти половина россиян считают свое питание правильным

Около половины россиян считают, что питаются правильно. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Политика Сегодня 03:58
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