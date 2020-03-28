Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Ранее сообщалось о смерти четырех пациентов с коронавирусом в Москве. По официальным данным, всего в России коронавирус был диагностирован у 1036 человек. Большинство случаев заражения - 703 - выявлены в Москве.
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с чего всё началось

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона в субботу.
Интерфакс02:35

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В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

Forbes03:12

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

Ведомости03:03

Мужчина с коронавирусом скончался в Оренбурге

РЕН ТВ02:30

В России умер ещё один инфицированный коронавирусом пациент

Life.ru02:42

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Интерфакс02:35

Пациент с коронавирусом скончался в Оренбурге

Известия02:33

В Оренбурге скончался заразившийся коронавирусом пациент

Газета.Ru02:49
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии

Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 12:47
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Экономика

Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса

DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».
Красная весна 05:10
Музыка

«Письмо из сумасшедшего дома в ДНР»: неизвестный бард обратился к гражданам

В соцсетях набирает популярность песня «Письмо из сумасшедшего дома в ДНР, где нет коронавируса».
Ридус 06:13
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко улучшилось, сообщил "Интерфаксу" друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур.
Интерфакс 07:01
Футбол

Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына

Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
RT на русском 06:38
Армия и оружие

Не взлетела: в США отказались от американского «Искандера»

Известия вчера в 17:01
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 16:40
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 26 марта в 07:18
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Общество

Представитель ВОЗ в России ожидает спада коронавируса в мае

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что разделяет оценку Министерства здравоохранения России, что в мае пандемия коронавируса COVID-19 пойдёт на спад.
RT на русском 06:50
Общество

Юрий Грымов описал реальную ситуацию в аэропорту «Шереметьево»

Напомним, что терминал F аэропорта «Шереметьево» остался единственным (карантинным), где продолжают принимать рейсы из-за рубежа.
Недвижимость.RU 04:43
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru 25 марта в 18:53
Происшествия

Мощный взрыв на юге Нигерии разрушил сотни домов

Мощный взрыв прогремел на юге Нигерии, в результате разрушены сотни домов, школа-интернат, церковь, АЗС и часть скоростной автострады.
BFM.ru 05:28
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 26 марта в 08:06
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 26 марта в 07:14
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Киберспорт

Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5

Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Игромания.ру 04:42
Общество

Спецпоезд из Украины прибыл в Москву

Утром 28 марта в Москву прибыл специальный поезд: состав вывез из Украины россиян, пожелавших вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса и закрывающихся не этом фоне границ.
Rusvesna.su 04:11
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на Конго

Судно "Академик Черский", которое способно продолжить укладку газопровода "Северный поток-2", после предыдущего пункта остановки – ЮАР – стало держать курс на Конго, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Радио Sputnik 06:22
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня 26 марта в 07:35
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

В Кремле считают, что рано говорить о продлении нерабочих дней в РФ

Представитель Кремля отметил, что выходные не наступили, и судить пока рано.
Российская газета вчера в 07:14
Происшествия

В Калининграде рассказали о состоянии пациентов, заразившихся COVID-19

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 28 марта обследовано на COVID-19 3,3 тысячи человек, выявлено 11 случаев заражения (один человек выздоровел), остаются под медицинским наблюдением 1599 человек, в том числе 21 в специальном учреждении "Паруса надежды".
РИА Новости 06:02
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
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