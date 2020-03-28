Коронавирус
ИнтерфаксВ Оренбурге скончался пациент с коронавирусом
Ранее сообщалось о смерти четырех пациентов с коронавирусом в Москве. По официальным данным, всего в России коронавирус был диагностирован у 1036 человек. Большинство случаев заражения - 703 - выявлены в Москве.
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В Оренбурге умер пациент с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона в субботу.Интерфакс02:35
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Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии
Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Общество
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Экономика
Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса
DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».
Музыка
«Письмо из сумасшедшего дома в ДНР»: неизвестный бард обратился к гражданам
В соцсетях набирает популярность песня «Письмо из сумасшедшего дома в ДНР, где нет коронавируса».
Общество
Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку
Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко улучшилось, сообщил "Интерфаксу" друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур.
Футбол
Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына
Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
Армия и оружие
Не взлетела: в США отказались от американского «Искандера»
Общество
За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Политика
Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию
Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Общество
Представитель ВОЗ в России ожидает спада коронавируса в мае
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что разделяет оценку Министерства здравоохранения России, что в мае пандемия коронавируса COVID-19 пойдёт на спад.
Общество
Юрий Грымов описал реальную ситуацию в аэропорту «Шереметьево»
Напомним, что терминал F аэропорта «Шереметьево» остался единственным (карантинным), где продолжают принимать рейсы из-за рубежа.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Происшествия
Мощный взрыв на юге Нигерии разрушил сотни домов
Мощный взрыв прогремел на юге Нигерии, в результате разрушены сотни домов, школа-интернат, церковь, АЗС и часть скоростной автострады.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
Киберспорт
Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5
Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Общество
Спецпоезд из Украины прибыл в Москву
Утром 28 марта в Москву прибыл специальный поезд: состав вывез из Украины россиян, пожелавших вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса и закрывающихся не этом фоне границ.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на Конго
Судно "Академик Черский", которое способно продолжить укладку газопровода "Северный поток-2", после предыдущего пункта остановки – ЮАР – стало держать курс на Конго, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Политика
В Кремле считают, что рано говорить о продлении нерабочих дней в РФ
Представитель Кремля отметил, что выходные не наступили, и судить пока рано.
Происшествия
В Калининграде рассказали о состоянии пациентов, заразившихся COVID-19
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 28 марта обследовано на COVID-19 3,3 тысячи человек, выявлено 11 случаев заражения (один человек выздоровел), остаются под медицинским наблюдением 1599 человек, в том числе 21 в специальном учреждении "Паруса надежды".
Общество
Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.