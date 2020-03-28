В Оренбурге умер пациент с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона в субботу.

с чего всё началось

Ранее сообщалось о смерти четырех пациентов с коронавирусом в Москве. По официальным данным, всего в России коронавирус был диагностирован у 1036 человек. Большинство случаев заражения - 703 - выявлены в Москве.

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Экономика Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».

Футбол Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.

Политика Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.

Общество Представитель ВОЗ в России ожидает спада коронавируса в мае Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что разделяет оценку Министерства здравоохранения России, что в мае пандемия коронавируса COVID-19 пойдёт на спад.

Армия и оружие Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Политика Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Общество В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.

Киберспорт Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5 Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.

Общество Спецпоезд из Украины прибыл в Москву Утром 28 марта в Москву прибыл специальный поезд: состав вывез из Украины россиян, пожелавших вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса и закрывающихся не этом фоне границ.

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на Конго Судно "Академик Черский", которое способно продолжить укладку газопровода "Северный поток-2", после предыдущего пункта остановки – ЮАР – стало держать курс на Конго, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.