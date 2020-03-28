В России скончался ещё один человек, у которого был подтверждён коронавирус. 57-летний пациент умер в инфекционной больнице Оренбурга, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова. Мужчина страдал хроническими заболеваниями.

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

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