Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В России скончался ещё один человек, у которого был подтверждён коронавирус. 57-летний пациент умер в инфекционной больнице Оренбурга, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова. Мужчина страдал хроническими заболеваниями.
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В инфекционной больнице умер первый зараженный коронавирусом пациент из Бузулука(18+)

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В Оренбуржье умер первый зараженный коронавирусом пациент

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В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом

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Умер первый заболевший коронавирусом в Оренбуржье

Вестирама.ру02:43
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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга.
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ВОЗ назвала главный фактор в лечении коронавирусной инфекции

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:19
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В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
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В России представлен препарат для лечения коронавируса

Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
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Винокур рассказал о состоянии Лещенко

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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
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В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
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В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса

В Челябинской области официально подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции COVID-19.
Урал-пресс-информ 05:57
Энергетика

В США и Европе отказываются от саудовской нефти

В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Expert.ru вчера в 04:51
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Происшествия

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По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
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Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
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Общество

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
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В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные

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Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Происшествия

На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом

Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
REGNUM 06:42
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
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РЕН ТВ 04:52
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
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Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
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Поскольку в королевской семье принято передавать наследникам по мужской линии фамилию Маунтбэттен-Виндзор, то пара решила дать своему сыну Арчи именно эту фамилию.
Профиль вчера в 05:42
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