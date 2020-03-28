В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области. Это первый случай смерти в России от коронавирусной инфекции за пределами Москвы. В общей сложности в России скончались пять заболевших коронавирусом.

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

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