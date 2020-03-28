Коронавирус
RT на русскомВ Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В России скончался ещё один человек, у которого был подтверждён коронавирус. 57-летний пациент умер в инфекционной больнице Оренбурга, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова. Мужчина страдал хроническими заболеваниями.
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Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Представитель ВОЗ в России ожидает спада коронавируса в мае
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что разделяет оценку Министерства здравоохранения России, что в мае пандемия коронавируса COVID-19 пойдёт на спад.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса
Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.
Общество
Хватит на два месяца. Немецкий эксперт против введения карантина в ФРГ
Президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп полагает, что экономика способна выстоять только два месяца при карантине, об этом пишет газета Mitteldeutsche Zeitung.
Общество
В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров
16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым
Певица призналась, что после развода с бывшим мужем она задумывалась об увеличении груди.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 млн рублей
Недавно появилась новость, что супруги приняли решение продать собственный дом стоимостью 140 миллионов рублей.
Футбол
Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына
Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд
969 человек скончались из-за коронавируса в Италии за сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
Спецпоезд из Украины прибыл в Москву
Утром 28 марта в Москву прибыл специальный поезд: состав вывез из Украины россиян, пожелавших вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса и закрывающихся не этом фоне границ.
Политика
Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России
Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Гаджеты
Суббфлагман Xiaomi Mi 10 Lite станет конкурентом Nokia 8.3 5G
Происшествия
В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом
Ранее сообщалось о смерти четырех пациентов с коронавирусом в Москве.
Армия и оружие
В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом
Источник сообщает, что с 25 марта войска Западного и Центрального военных округов проведут мероприятия по проверки готовности к распространению коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Мураховский объяснил истерику западных СМИ от помощи российских военных народу Италии
Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил истерику некоторых западных СМИ в связи с помощью, которую российские специалисты оказывают Италии.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Наука
Врачи установили время сохранения коронавируса в организме
Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
Здоровье
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области
В Липецкой области выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией (всего уже восемь).
Общество
В России закрываются санатории и дома отдыха
Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области
В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.