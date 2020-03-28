Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В России скончался ещё один человек, у которого был подтверждён коронавирус. 57-летний пациент умер в инфекционной больнице Оренбурга, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова. Мужчина страдал хроническими заболеваниями.
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Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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RT на русском 06:50
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
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Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.
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Президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп полагает, что экономика способна выстоять только два месяца при карантине, об этом пишет газета Mitteldeutsche Zeitung.
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Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика.
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В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
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Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым

Певица призналась, что после развода с бывшим мужем она задумывалась об увеличении груди.
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Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 млн рублей

Недавно появилась новость, что супруги приняли решение продать собственный дом стоимостью 140 миллионов рублей.
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Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына

Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
RT на русском 06:38
Общество

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RT на русском вчера в 00:10
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Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
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Общество

В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд

969 человек скончались из-за коронавируса в Италии за сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Аргументы и Факты вчера в 13:37
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
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Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
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Общество

Спецпоезд из Украины прибыл в Москву

Утром 28 марта в Москву прибыл специальный поезд: состав вывез из Украины россиян, пожелавших вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса и закрывающихся не этом фоне границ.
Rusvesna.su 04:11
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Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
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Суббфлагман Xiaomi Mi 10 Lite станет конкурентом Nokia 8.3 5G

Ридус вчера в 21:02
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В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Ранее сообщалось о смерти четырех пациентов с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 02:35
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В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Источник сообщает, что с 25 марта войска Западного и Центрального военных округов проведут мероприятия по проверки готовности к распространению коронавирусной инфекции.
Военное дело 26 марта в 01:38
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Мураховский объяснил истерику западных СМИ от помощи российских военных народу Италии

Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил истерику некоторых западных СМИ в связи с помощью, которую российские специалисты оказывают Италии.
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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
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Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

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Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
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Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области

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В России закрываются санатории и дома отдыха

Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
ФАН 26 марта в 20:10
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Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
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