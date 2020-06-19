Общество

Газета.RuГазета.RuВ Оренбургской области отменили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим самоизоляции в регионе, введенный для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона. Все жители области, включая пожилых старше 65 лет, теперь могут свободно передвигаться.
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Рестораны в Оренбуржье откроют летние веранды в субботу

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В Оренбургской области для жителей старше 65 сняли ограничения

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Оренбургские рестораны откроют веранды уже в субботу. Как они будут работать?

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Как изменится жизнь оренбуржцев с 20 июня

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С завтрашнего дня в Оренбургской области откроются уличные кафе и веранды

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Денис Паслер разрешил открыться летним кафе в Оренбурге

1743.ru09:55

Самоизоляцию в Оренбуржье продлили до 5 июля, с пенсионеров сняли ограничения и открыли «летники»

Вестирама.ру10:31
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Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Происшествия

На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома

На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
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СКА обменял шесть хоккеистов в «Сочи» на Алтыбармакяна

Петербургский СКА в результате обмена с "Сочи" получил права на нападающего Андрея Алтыбармакяна и денежную компенсацию.
ТАСС Спорт 12:55
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Май оказался хуже апреля по части экономической статистики

Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.
РБК 12:03
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WWF попросила Потанина взять на себя ответственность за ЧП в Норильске

Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России написали письмо в адрес «Норильского никеля» и его генерального директора Владимира Потанина, в котором призвали руководство компании взять на себя ответственность за разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске и незамедлительно обеспечить весь комплекс экстренных мер по ликвидации ущерба.
РБК 10:54
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Транспорт

В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение

Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
Футбол

17-летний вратарь «Ростова» Попов взял пенальти от Заболотного

Российский вратарь «Ростова» Денис Попов взял пенальти в первом тайме матча с «Сочи» в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу.
Нева Спорт 13:40
Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
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Общество

Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Армия и оружие

МИД России указал на агрессивность космического курса США

Космическая стратегия США подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космосе, считают в российском дипведомстве.
Вести.Ru 12:59
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
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62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro 06:16
Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
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Футбол

«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в первом матче после паузы

REGNUM 13:21
Общество

Губернатор выступил с обращением к жителям Пензенской области

Пензенская область 19 июня вышла на второй этап снятия ограничений.
ГТРК Пенза 13:45
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Общество

Оператор «Северного потока-2» сменил руководство

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2» сообщил о перестановках в руководства.
Lenta.ru 13:34
Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
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Политика

Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз

Россия и Беларусь заключили соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых для граждан третьих стран.
Российская газета 10:50
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Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
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Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 12:42
Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 12:03
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Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Как сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, американский эсминец класса Arleigh Burke Porter начал переход в Черное море с целью проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе.
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Денис Владимирович Паслер
Российский политик
Российский государственный деятель, губернатор Оренбургской области с 18 сентября 2019 года. Председатель Правительства Свердловской области.
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