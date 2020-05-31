Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи. Четверых малолетних детей увели насильно, объявив, что их дом может обрушиться.
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СК: Постановление об изъятии детей из семьи в Домбаровском районе было подписано главой района

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УМВД: детей забрали из семьи, потому что им была необходима медпомощь

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В полиции объяснили, почему изъяли детей из многодетной семьи в Домбаровском районе

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Изъятие детей в Оренбуржье стало причиной прокурорской проверки

Телеканал UTV06:41

Изъятие детей из семьи в Домбаровском районе

Вестирама.ру05:46
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Воробьёв оценил ситуацию с подтоплениями из-за дождей в Подмосковье

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Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что между людьми на борту самолета, а также при входе и выходе из него должна обязательно соблюдаться безопасная дистанция.
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Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
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Бернс победил Вудли на UFC on ESPN 9

Бразилец Гилберт Бернс в главном бою вечера на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победил американца Тайрона Вудли — 50-45, 50-44, 50-46.
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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

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«Шахтёр» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины

В рамках чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтёр» одержал победу над киевским «Динамо».
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Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
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Как сообщается на сайте суда, сумма исковых требований — 10,4 млн рублей. Дело назначено к рассмотрению на 1 июля 2020 года.
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МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе

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В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей

В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
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