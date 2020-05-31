Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи. Четверых малолетних детей увели насильно, объявив, что их дом может обрушиться.

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

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