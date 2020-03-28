Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер. Об этом в субботу ТАСС сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

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