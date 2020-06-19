Коронавирус
REGNUMВ Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет. Решение принято 19 июня на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства. Между тем режим повышенной готовности продлен до 5 июля.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Политика
США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.
РИА Новости 19:37
Общество
Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
Автоспорт
Алекс Дзанарди находится в тяжелом состоянии
Легенда автоспорта Алекс Дзанарди находился в сознании после дорожно-транспортного происшествия, сообщает Radio Capital.
Autosport.com.ru 14:37
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
Итальянские вирусологи заявили, что следы коронавируса выявили в образцах сточных вод Турина и Милана в декабре 2019 года.
Evo-rus.com 09:34
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 12:03
Футбол
Сетьен: «Пике просто расстроен. „Реал“ тоже не будет побеждать всегда»
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен после ничьей с "Севильей" (0:0) в 30-м туре Примеры высказался о борьбе с "Реалом" за чемпионство.
Soccer.ru 19:54
Политика
Четвертый за год советник Трампа по России ушел из Белого дома
Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года, сменив Тима Моррисона.
РБК 17:59
Наука
Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян
Экономика сегодня 10:21
Политика
В США рассказали о новом соглашении по вооружениям
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.
RT на русском 19:07
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Футбол
«Локомотиву» отказали в поддержке
Болельщики клуба собираются протестовать до конца чемпионата Перед возобновлением чемпионата России по футболу одно из самых влиятельных фанатских объединений «Локомотива» United South объявило, что фактически отказывается от поддержки клуба до конца текущего сезона.
Коммерсантъ 13:58
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК вчера в 05:55
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Кино
Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить
История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News вчера в 02:49
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на телефон
Директор департамента развития бизнес-рынка «Кселл» Петр Дзюба объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смарфон.
Невские Новости 19:48
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 17 июня в 09:31
Политика
Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
РИА Новости 13:39
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Наука
Угольные пожары в Восточной Сибири обвинили в пермском вымирании
Evo-rus.com вчера в 02:51
Армия и оружие
На Параде Победы покажут «Панцирь» с мини-ракетами
В 2020 году на военном параде, который пройдёт в Москве 24 июня, впервые будет показан модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с новыми малогабаритными ракетами, разработанными специально для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Популярная механика 08:00
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста вчера в 07:36
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
Хоккей
«Тампа» приостановила тренировки из-за вспышки коронавируса в клубе
«Тампа-Бэй» приостановила тренировки из-за вспышки коронавируса.
Sport24.ru 14:06
Происшествия
На Алтае женщина связывала и запирала в погребе семилетнего внука
Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело в отношении жительницы города Горняка, которая связывала своего семилетнего внука и запирала его в погребе, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:24
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости 02:17
Футбол
Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»
Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57