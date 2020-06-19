Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет. Решение принято 19 июня на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства. Между тем режим повышенной готовности продлен до 5 июля.

В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан

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