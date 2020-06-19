Коронавирус
РБКВ Оренбургской области с 20 июня откроются летние кафе
В Оренбургской области с 20 июня смогут открыться летние кафе. Соответствующие изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» внес губернатор региона Денис Паслер, сообщается на сайте правительства.
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Общество
В Москве выросло количество фальшивых пятитысячных купюр
В Москве с начала года количество фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Известия 21:55
Культура
«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
Общество
Ширвиндт опроверг сообщения об уходе с поста худрука Театра Сатиры
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт пока не собирается покидать свой пост.
Российская газета 06:04
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru 17:10
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru 09:18
Политика
Посол отверг обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Обвинения Германии в адрес России по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском Тиргартене беспочвенны и голословны, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
Rambler News Service вчера в 13:26
Космос
Марсоход Curiosity впервые сфотографировал Землю и Венеру
Марсоход Curiosity впервые сделал уникальный кадр, находясь на Марсе 2784 день. На фото попали одновременно Земля и Венера.
Дни24 09:04
Политика
Песков заявил об опасности дрейфа НАТО к границам России
Представитель Кремля напомнил позицию Москвы о нежелательности и опасности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону границ РФ .
Российская газета 15:31
Кино
Кристен Стюарт утвердили на роль принцессы Дианы
Звезда фильмов "Сумерки", "Ангелы Чарли" и "Под водой" Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер" (девичья фамилия главной героини).
Газета.Ru вчера в 07:07
Футбол
Почетный президент РФС назвал футболистов «Ростова» разгильдяями
Напомним, накануне матча 23-го тура РПЛ основной состав «Ростова» был отправлен на двухнедельный карантин по причине положительных результатов тестов на коронавирус у шести человек.
ИА Красная Весна 17:23
Игры
Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam
Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru 23:06
Политика
Великобритания прокомментировала статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал National Interest опубликовал статью господина Путина 18 июня.
Коммерсантъ 22:07
Общество
Известный хоккеист Дацюк находится в захваченном храме на Урале
ProstoProSport 17 июня в 07:00
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии задержан за незаконную деятельность
Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико задержан за незаконную деятельность, сообщил глава Комитета госконтроля Иван Тертель.
Москва 24 вчера в 12:41
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Политика
Верховный суд отклонил иск о голосовании по поправкам к Конституции
Общероссийское голосование по внесению поправок к Конституции, согласно указу президента, назначено на 1 июля.
ПолитРоссия вчера в 05:06
Здоровье
На Сахалине разрешили бессимптомным пациентам с COVID-19 лечиться дома
Список критериев, при наличии которых пациенты с COVID-19, не проявляющие симптомов заболевания, могут лечиться дома, определили в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 08:20
Общество
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости 19:18
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве девочки признан вменяемым
В Саратове эксперты признали вменяемым Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании девятилетней девочки, пишет ТАСС со ссылкой на представительницу потерпевшей стороны Александру Бакшееву.
Газета.Ru вчера в 16:49
Политика
Лукашенко оценил отношения Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым оценил белорусско-российские отношения.
Lenta.ru 07:37
Здоровье
Доктор Мясников сообщил о признаках опасной головной боли
В остальных случаях волноваться из-за головной боли не стоит, так как это состояние возникает в разной степени у всех людей из-за усталости, недостатка сна или неправильного положения головы, добавил Мясников.
РБК 21:45
Общество
Какие ограничения в Калининградской области отменяются с 20 июня
В пятницу днем губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал очередное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
КП - Калининград 16:26
Наука
В Израиле археологи нашли 3200-летний бронзовый «скипетр бога»
Особенно внимание израильских специалистов привлек созданный из бронзы «скипетр бога», который был покрыт с одной стороны тонким слоем серебра.
Актуальные Новости 21:26
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 18:56
Общество
Кадыров поддержал чеченцев после столкновений в Дижоне
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал чеченскую диаспору во Франции после столкновений между ее представителями с арабами-магрибинцами в Дижоне.
Коммерсантъ 17:32
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Ставить на современные смартфоны антивирус практически нет необходимости, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.
Аргументы и Факты 20:16
Политика
Путин заявил о переломе ситуации с разливом дизтоплива в Норильске
Российская газета 08:30
Здоровье
Врач заявила, что рак и диабет можно определить по запаху
RuNews24.ru вчера в 18:05