В Оренбургской области с 20 июня смогут открыться летние кафе. Соответствующие изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» внес губернатор региона Денис Паслер, сообщается на сайте правительства.

В Оренбургской области с 20 июня откроются летние кафе

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