Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан

Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет. Решение принято 19 июня на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства. Между тем режим повышенной готовности продлен до 5 июля.
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Рестораны в Оренбуржье откроют летние веранды в субботу

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В Оренбургской области для жителей старше 65 сняли ограничения

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Оренбургские рестораны откроют веранды уже в субботу. Как они будут работать?

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Как изменится жизнь оренбуржцев с 20 июня

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С завтрашнего дня в Оренбургской области откроются уличные кафе и веранды

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Денис Паслер разрешил открыться летним кафе в Оренбурге

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Самоизоляцию в Оренбуржье продлили до 5 июля, с пенсионеров сняли ограничения и открыли «летники»

Вестирама.ру10:31
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Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши

В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту.
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Общество

Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
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В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 10:38
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Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 17 июня в 09:31
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Финансы

Банки решили снизить ставки по кредитам вслед за ЦБ

Ряд российских банков заявили о планах снизить ставки по вкладам и кредитам после того, как ЦБ опустил ключевую ставку до рекордных 4,5% годовых.
Газета.Ru 11:59
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Общество

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости 17 июня в 20:19
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам, в котором будет говорить о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Деловое.ТВ вчера в 02:27
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Политика

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 18:56
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Здоровье

Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
Телеканал 360° вчера в 05:55
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
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Происшествия

Адвокат Ефремова анонсировал «жесткий» разговор с актером

РИА Новости 20:16
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Общество

В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр

Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года.
ТАСС 20:00
Наука

Колибри могут видеть цвета, недоступные человеку

Американские ученые выяснили, что колибри и некоторые другие виды птиц обладают четвертой чувствительной к свету колбочкой, которая позволяет им видеть цвета в ультрафиолетовом спектре.
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Общество

Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня

Известия 16:59
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Космос

Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней

Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com вчера в 03:23
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Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 13:55
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Общество

Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля

Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
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Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?

Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
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Футбол

«Наполи» победил «Ювентус» в финале Кубка Италии

Футболисты "Наполи" стали обладателями Кубка Италии, победив в финале соперников из "Ювентуса".
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Apple может переименовать iPhone и iOS

Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
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Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола

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Мясников назвал признаки опасной головной боли

Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна.
Известия 18:38
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В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
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Авто

На новом электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук

Компания Ford сообщила, что ее новая автономная система Active Drive Assist (ADA) появится к концу 2021 года и дебютирует на модели Mustang Mach-E, а после также появится на некоторых других продуктах 2021 года.
32CARS.ru вчера в 06:54
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru 21:17
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Денис Владимирович Паслер
Российский политик
Российский государственный деятель, губернатор Оренбургской области с 18 сентября 2019 года. Председатель Правительства Свердловской области.
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