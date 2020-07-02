Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. Всего ЕГЭ в Якутске будут сдавать 1913 выпускников школ.
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с чего всё началось

В Москве из леса выбежала раненая 6-летняя девочка, преследуемая извращенцем

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Московский Комсомолецвчера в 09:03

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По всей стране стартовал Единый государственный экзамен

РГВК Дагестан06:04

Долгожданный экзамен. В этом году ЕГЭ сдают больше 16 тысяч южноуральцев

31 канал Челябинска05:58

Выпускники школ сдают 3 июля ЕГЭ по информатике, географии и литературе

ТАССвчера в 18:00

Выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ

Российская газета03:54

Около 173 тыс. человек сдадут ЕГЭ по выбору в первый день проведения экзаменов

Мойка78вчера в 21:17

Для омских школьников началась волна выпускных экзаменов

Вести.Ru03:19

Выпускники ряда школ Томской области будут сдавать ЕГЭ в одиночестве

РИА Томсквчера в 03:01
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
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Единоборства

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова

Московский «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хабиба Нурмагомедова.
РБК 08:58
Культура

Умер старейший актер Театра Российской армии Александр Петров

РБК 08:16
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Религия

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
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Здоровье

Свердловский замгубернатора объяснил расхождения в статистике по коронавирусу в регионе

Расхождения в статистике управления Роспотребнадзора по Свердловской области и больниц региона по числу пациентов с коронавирусом связаны с несовершенной системой учета больных, заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Znak.com 07:48
Авто

Бренд Genesis создал рестайлинговый седан G90

Южнокорейский люксовый автоконцерн представил модернизированный седан Genesis G90.
Pnzdrive 08:13
Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
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Политика

Путин подписал указ о поправках к Конституции

Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля.
Коммерсантъ 08:30
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Политика

Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ

Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".
РИА Новости 09:27
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
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Армия и оружие

Украинские военные преступники убили мирную жительницу ДНР

Журналистская правда 07:38
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Происшествия

Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти

Московский Комсомолец 07:42
10
Происшествия

Росгвардеец, выбросивший девушку с балкона, получил срок

Вести.Ru 07:53
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Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Президент России Владимир Путин считает, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
ТАСС 09:11
Политика

Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.
Известия 07:24
Здоровье

Новые правила приёма детей в детсады озвучили в Иванове

В понедельник, 6 июля, в Иванове 114 детских садов перейдут на обычный режим работы.
Кстати.News 08:27
Политика

Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily вчера в 04:37
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Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
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Политика

Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу

Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45
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Общество

В Нидерландах взлом зашифрованных сообщений привел к крупным арестам

Ликвидировать несколько нарколабораторий, конфисковать крупные партии наркотиков, предотвратить десятки убийств, похищений и вооруженных нападений удалось полиции Нидерландов в результате перехвата 20 миллионов зашифрованных сообщений.
ИА Красная Весна 06:25
Общество

В Омской области режим повышенной готовности продлили до 21 июля

Напомним, что по рекомендации регионального Роспотребнадзора в Омской области до 30 июля сохраняется масочный режим.
БК55 07:57
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Общество

Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований

Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу издания Ивану Еремину и главе компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в которой указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главным редактором Андрея Шмарова.
РБК 07:53
Кино

Звезда сериала «Во все тяжкие» станет частью крупной видеоигры

Экономика сегодня вчера в 13:23
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Армия и оружие

Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» прибыл в Гаджиево

На главную базу подводных сил Северного флота прибыл ракетный крейсер «Князь Владимир», который вышел из Северодвинска в начале текущей недели.
Би-порт 06:50
1
Общество

Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности

Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта.
Российская газета 08:06
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Общество

Свыше 10 тысяч школьников сдали первый ЕГЭ в Подмосковье

Сегодня свыше 10 тысяч ребят сдали экзамен по выбранному предмету: литературе, географии или информатике и ИКТ.
Интерфакс - Россия 08:39
Происшествия

Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка

Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
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Технологии

WhatsApp запускает пять новых функций

Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
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Кино

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» продали в США и Германию

Новую картину Данилы Козловского «Чернобыль» российские зрители смогут посмотреть с 22 октября.
Вокруг ТВ 04:34
14
Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
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