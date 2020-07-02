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с чего всё началось

Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. Всего ЕГЭ в Якутске будут сдавать 1913 выпускников школ.

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Единоборства «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова Московский «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хабиба Нурмагомедова.

Здоровье Свердловский замгубернатора объяснил расхождения в статистике по коронавирусу в регионе Расхождения в статистике управления Роспотребнадзора по Свердловской области и больниц региона по числу пациентов с коронавирусом связаны с несовершенной системой учета больных, заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Авто Бренд Genesis создал рестайлинговый седан G90 Южнокорейский люксовый автоконцерн представил модернизированный седан Genesis G90.

Политика Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".

Политика Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное Президент России Владимир Путин считает, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.

Политика Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.

Здоровье Новые правила приёма детей в детсады озвучили в Иванове В понедельник, 6 июля, в Иванове 114 детских садов перейдут на обычный режим работы.

Общество В Нидерландах взлом зашифрованных сообщений привел к крупным арестам Ликвидировать несколько нарколабораторий, конфисковать крупные партии наркотиков, предотвратить десятки убийств, похищений и вооруженных нападений удалось полиции Нидерландов в результате перехвата 20 миллионов зашифрованных сообщений.

Общество Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу издания Ивану Еремину и главе компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в которой указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главным редактором Андрея Шмарова.

Общество Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта. 61

Общество Свыше 10 тысяч школьников сдали первый ЕГЭ в Подмосковье Сегодня свыше 10 тысяч ребят сдали экзамен по выбранному предмету: литературе, географии или информатике и ИКТ.

Происшествия Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери. 105

Технологии WhatsApp запускает пять новых функций Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций. 46