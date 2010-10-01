Общество
REGNUMВ Оренбуржье подтвердили ещё 48 случаев заражения коронавирусом
Оренбург, 9 мая 2020, 12:25 — REGNUM В Оренбургской области за стуки, по состоянию на 9 мая, референс-центр подтвердил еще 48 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
Футбол
Туран: «Думал, что перехожу в „Баварию“, а не в „Барселону“»
Агент не сказал мне, что я перехожу в "Барселону".
Soccer.ru вчера в 17:39
Единоборства
Решение не отменять турнир UFC 249 назвали позором
Решение не отменять турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 249 назвали позором.
Газета.Ru 06:50
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 11:57
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer - по сюжету клипа артисты грабят казино с помощью завораживающего танца.
Anews 06:33
Политика
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, после чего обратился к согражданам с поздравлением с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Наша версия 03:52
Футбол
Матч первой лиги Белоруссии перенесен из-за коронавируса
Матч четвертого тура первой белорусской лиги между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом» перенесен на более поздний срок.
Нева Спорт 06:32
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Политика
США оценили ужас ситуации в России: Пандемию остановит не Путин, а олигархи
В России олигархи, а не Кремль, берут инициативу по борьбе с COVID-19 в свои руки. 8 мая об этом рассказала The New York Times.
Свободная Пресса 03:22
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Единоборства
Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство
Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM вчера в 06:35
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Происшествия
Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек
РИА Новости 06:56
Финансы
Курс доллара снизился до 74 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,1%, до отметки 74 рубля, курс евро также опустился на 0,1% - до 80,19 рубля.
ТАСС вчера в 03:30
Происшествия
В Кузбассе умер шестой пациент с COVID-19
За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 04:11
Политика
В Москве прошел воздушный парад Победы
Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве.
РБК 05:03
Общество
Эксперт спрогнозировала рост зарплат медикам и IT-специалистам
Рост может ожидать IT-сферу, поскольку многие компании в условиях пандемии, переведя штат на онлайн режимы, сделают выводы о целесообразности удаленной работы для многих сотрудников.
Российская газета 06:28
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Технологии
Илон Маск пообещал чипировать людей через год
Территория новостей вчера в 00:39
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Игры
В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%
Square Enix подготовила скидку в 95% на огромный сборник игр в Steam в рамках акции «Оставайтесь дома и играйте».
Cyber.sports.ru 03:23
Здоровье
За сутки в Кировской области выявлено 45 новых случаев коронавируса
За сутки в Кировской области выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших составляет 826 человек.
Вятка Областная 04:08
Культура
Новокузнецкий полицейски написал песню в честь 9 мая
В Новокузнецкк песню написал начальник смены дежурной части УМВД России по Новокузнецку майор полиции Сергей Камаев.
Новокузнецк.ру 06:25