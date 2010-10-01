Оренбург, 9 мая 2020, 12:25 — REGNUM В Оренбургской области за стуки, по состоянию на 9 мая, референс-центр подтвердил еще 48 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19.

В Оренбуржье подтвердили ещё 48 случаев заражения коронавирусом

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