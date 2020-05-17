Коронавирус
ТАССВ Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Instagram глава региона Денис Паслер.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Наука
В США нашли антитело, полностью блокирующее коронавирус
Собака.ru 04:21
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия 18:20
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
Общество
В Приморье за сутки выявлен 71 случай коронавируса
В Приморском крае выявлен более 70 новых случаев коронавируса нового типа за сутки. Об этом сообщает правительство региона.
Газета.Ru 22:54
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета 19:20
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Культура
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru 13:00
Наука
Популярная приправа карри может содержать свинец
Куркума, применяемая в карри, оказаась ядовитой Выяснилось, что наиболее вероятной причиной является повсеместное употребление приправы карри, которая содержит куркуму.
Vesiskitim.ru 21:45
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отреклась от дочери после скандала
Певица признается, что очень любила Плаксину, чего не может сказать сейчас. Успенская призналась, что у дочери «холодное сердце».
Слово и Дело 12:55
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
Происшествия
Момент крушения истребителя F-22 в США попал на видео
Истребитель пятого поколения F-22 Raptor потерпел крушение в американском штате Флорида, к северо-востоку от авиабазы Эглин ВВС США.
Телеканал 360° вчера в 07:16
Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета 02:39
Политика
Российский юморист отказался говорить о Крыме
Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.
REGNUM 22:53
Общество
В МВД разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что нарушители самоизоляции получают предупреждение или штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
Live24 02:13
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 22:45
Общество
Задания ЕГЭ не собираются упрощать из-за пандемии коронавируса
Москва, 17 мая 2020, 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется.
REGNUM 06:57
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса
В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:27
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ 22:06
Шоу-бизнес
Дочь Егора Дружинина рассказала о своем отношении к танцам
21-летняя дочь хореографа Егора Дружинина Александра рассказала о том, как относится к танцам.
Культуромания 12:23
Наука
Лечение интерфероном-a2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19
Evo-rus.com вчера в 01:05
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ
RuNews24.ru 20:02
Общество
В Подмосковье увеличилась смертность от пневмонии
Смертность от болезней органов дыхания в Подмосковье в январе-марте выросла почти на сто человек по сравнению с прошлым годом, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
РИА Новости 21:06
Экономика
Сухов: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила
Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила при цене на нефть $40 за баррель, считает бывший заместитель председателя Центробанка, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
Ведомости 19:07
Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»
Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru 18:59
Происшествия
При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот
Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы.
Ведомости 21:03