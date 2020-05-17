Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Instagram глава региона Денис Паслер.

В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая

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