Коронавирус
ТАССВ Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Instagram глава региона Денис Паслер.
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Политика
Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США
«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител.
Lenta.ru 12:50
Общество
Названы самые недооцененные российские города
Lenta.ru 21:33
Футбол
Чемпионат Испании планируют возобновить 12 июня
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал возобновление сезона чемпионата Германии по футболу, а также назвал ориентировочную дату рестарта Ла Лиги.
Чемпионат 21:42
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета 19:20
Культура
Умерла американский режиссер Линн Шелтон
Режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон скончалась в США.
Московский Комсомолец 03:08
Культура
Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская
Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 19:34
Космос
Семена руколы взошли после шести месяцев на МКС
Лондон, 17 мая 2020, 16:01 — REGNUM Эксперимент космического агентства Великобритании (UKSA) показал, что семена руколы сохраняют жизнеспособность после шестимесячного пребывания в космосе.
REGNUM 09:01
Футбол
В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020
Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.
Вечерняя Москва вчера в 15:06
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК 21:14
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
Футбол
Мюллер пнул тренера «Баварии» после замены
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали участниками забавного эпизода в конце матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона».
ProstoProSport 16:15
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Российская газета 12:18
Космос
Российские астрономы зафиксировали пробуждение ядра галактики
Отмечено, что NGC 3516 – это первая сейфертовская галактика, в которой была зафиксирована спектральная изменчивость, и в то же время первое открытое активное ядро галактики, который меняет спектральный тип, сообщается на сайте МГУ.
Профиль вчера в 10:20
Здоровье
Терапевт назвала необходимую продолжительность сна на самоизоляции
Врач-терапевт рассказала, сколько времени в сутки необходимо спать человеку, чтобы сохранить здоровье и бодрость духа на самоизоляции.
РЕН ТВ 21:38
Политика
Власти Украины ввели санкции против Эрмитажа и МГУ
Власти Украины ввели санкции в отношении российских музеев и вузов, в том числе Эрмитажа и МГУ имени М.В. Ломоносова.
Mockva.ru 15 мая в 21:44
Общество
В Якутии усилят работу по устранению кадрового дисбаланса
В Якутии будет усилена работа по подготовке кадров в отраслях медицины, строительства и дорожного хозяйства.
ИА ЯСИА 20:34
Шоу-бизнес
Названы имена финалисток седьмого сезона шоу «Холостяк»
Стали известны имена девушек, которые попали в финал популярного шоу "Холостяк".
Народные новости 09:18
Здоровье
В Омской области ввели ветеринарный карантин
В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
Общество
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии
Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня 07:56
Космос
В США перенесли следующий этап лунной программы
Руководство NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS).
Русская Планета вчера в 09:24
Политика
Украинский адвокат задумался о пересоздании страны под именем Русь
Напомним, ранее посол Украины в США Юрий Щербак заявлял о том, что Москва украла принадлежащее Киеву название «Русь», сделав из него «Россию».
REGNUM 21:30
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Экономика
ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК 00:22
Происшествия
Умирают мужчины: Сахалинстат проанализировал смертность
Несчастные случаи, травмы являются причинами смерти практически каждого третьего мужчины и каждой четвертой женщины трудоспособного возраста.
Сахалин.Инфо 19:50
Здоровье
Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом
По словам Стригунковой, для помощи в борьбе с коронавирусом в Подмосковье были привлечены врачи из других регионов, медики Минобороны России, а также около 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение.
RT на русском 21:41
Авто
Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом
Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом.
Автоновости дня 05:00
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Космос
США запустили секретный военный космоплан
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру 09:40