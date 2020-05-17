Коронавирус

ТАССТАССВ Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая

Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Instagram глава региона Денис Паслер.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Как учреждения образования Оренбуржья будут работать до конца мая

Газета Оренбуржье11:01

В Оренбуржье режим самоизоляции продлён до 31 мая

1743.ru09:43

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая

Оренбургское региональное телевидение08:28

Денис Паслер продлил режим самоизоляции в Оренбуржье до 31 мая

56orb.ru08:57

В Оренбургской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

Orengrad.ru08:29

В Оренбурге вернутся к работе турагентства, рынки и МФЦ

Orenburg.media09:09

Денис Паслер продлил режим самоизоляции в Оренбуржье до июня

Oren.ru08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Политика

Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
1
Здоровье

Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител.
Lenta.ru 12:50
1,6K
Общество

Названы самые недооцененные российские города

Lenta.ru 21:33
1
Футбол

Чемпионат Испании планируют возобновить 12 июня

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал возобновление сезона чемпионата Германии по футболу, а также назвал ориентировочную дату рестарта Ла Лиги.
Чемпионат 21:42
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета 19:20
50
Культура

Умерла американский режиссер Линн Шелтон

Режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон скончалась в США.
Московский Комсомолец 03:08
5
Культура

Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская

Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 19:34
Космос

Семена руколы взошли после шести месяцев на МКС

Лондон, 17 мая 2020, 16:01 — REGNUM Эксперимент космического агентства Великобритании (UKSA) показал, что семена руколы сохраняют жизнеспособность после шестимесячного пребывания в космосе.
REGNUM 09:01
Футбол

В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020

Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.
Вечерняя Москва вчера в 15:06
Здоровье

Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК 21:14
Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
250
Футбол

Мюллер пнул тренера «Баварии» после замены

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали участниками забавного эпизода в конце матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона».
ProstoProSport 16:15
Общество

В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Российская газета 12:18
109
Космос

Российские астрономы зафиксировали пробуждение ядра галактики

Отмечено, что NGC 3516 – это первая сейфертовская галактика, в которой была зафиксирована спектральная изменчивость, и в то же время первое открытое активное ядро галактики, который меняет спектральный тип, сообщается на сайте МГУ.
Профиль вчера в 10:20
7
Здоровье

Терапевт назвала необходимую продолжительность сна на самоизоляции

Врач-терапевт рассказала, сколько времени в сутки необходимо спать человеку, чтобы сохранить здоровье и бодрость духа на самоизоляции.
РЕН ТВ 21:38
Политика

Власти Украины ввели санкции против Эрмитажа и МГУ

Власти Украины ввели санкции в отношении российских музеев и вузов, в том числе Эрмитажа и МГУ имени М.В. Ломоносова.
Mockva.ru 15 мая в 21:44
1,3K
Общество

В Якутии усилят работу по устранению кадрового дисбаланса

В Якутии будет усилена работа по подготовке кадров в отраслях медицины, строительства и дорожного хозяйства.
ИА ЯСИА 20:34
Шоу-бизнес

Названы имена финалисток седьмого сезона шоу «Холостяк»

Стали известны имена девушек, которые попали в финал популярного шоу "Холостяк".
Народные новости 09:18
2
Здоровье

В Омской области ввели ветеринарный карантин

В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
9
Общество

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии

Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня 07:56
1,3K
Космос

В США перенесли следующий этап лунной программы

Руководство NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS).
Русская Планета вчера в 09:24
2
Политика

Украинский адвокат задумался о пересоздании страны под именем Русь

Напомним, ранее посол Украины в США Юрий Щербак заявлял о том, что Москва украла принадлежащее Киеву название «Русь», сделав из него «Россию».
REGNUM 21:30
19
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
1
Экономика

ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК 00:22
35
Происшествия

Умирают мужчины: Сахалинстат проанализировал смертность

Несчастные случаи, травмы являются причинами смерти практически каждого третьего мужчины и каждой четвертой женщины трудоспособного возраста.
Сахалин.Инфо 19:50
Здоровье

Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом

По словам Стригунковой, для помощи в борьбе с коронавирусом в Подмосковье были привлечены врачи из других регионов, медики Минобороны России, а также около 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение.
RT на русском 21:41
Авто

Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом

Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом.
Автоновости дня 05:00
18
Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
299
Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

РИА Новости 09:20
224
Космос

США запустили секретный военный космоплан

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру 09:40
262
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Владимирович Паслер
Российский политик
Российский государственный деятель, губернатор Оренбургской области с 18 сентября 2019 года. Председатель Правительства Свердловской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное