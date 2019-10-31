Общество
Prooren.ruВ Оренбуржье займутся модернизацией первичного звена здравоохранения
С 2020 года на модернизацию первичного звена в России предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств — по 50 млн в год. По словам Владимира Путина, эта сумма оценивается «пока как достаточная» для начального периода.
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Позиция губернаторов, которая была определена с учетом двухдневной дискуссии по необходимости выделения ресурсов на модернизацию первичного звена, совпадает с оценками правительства. Это порядка 550 млрд рублей на пять лет. Это дополнительно к тому, что есть, начиная со следующего года.
— Антон Силуанов, российский экономистБудущее России. Национальные проекты вчера в 11:41
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Регионы РФ подготовят программы развития первичной медицины для получения финансирования
Будущее России. Национальные проектывчера в 13:32
90% модернизации первичного звена здравоохранения профинансируют из федерального бюджета
Rambler News Serviceвчера в 13:34
Модернизация первичного звена здравоохранения обойдется в 150 млрд рублей
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