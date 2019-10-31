Общество
Prooren.ruВ Оренбуржье займутся модернизацией первичного звена здравоохранения
С 2020 года на модернизацию первичного звена в России предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств — по 50 млн в год. По словам Владимира Путина, эта сумма оценивается «пока как достаточная» для начального периода.
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Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020, предусмотрено 150 млрд рублей. Дополнительных средств. По 50 млрд в год. Добавлю, что эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года.
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