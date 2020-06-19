с чего всё началось

Общий объем коечного фонда подошёл к тысяче коек. Сегодня у нас около 50% свободного коечного фонда от установленного минздравом норматива. Поэтому я бы просил не трактовать в таком ключе, исходя из данных одной больницы.

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

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