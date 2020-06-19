Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Читать в источнике
Комментировать59
Андрей Клычков
Общий объем коечного фонда подошёл к тысяче коек. Сегодня у нас около 50% свободного коечного фонда от установленного минздравом норматива. Поэтому я бы просил не трактовать в таком ключе, исходя из данных одной больницы.
— Андрей Клычков, российский политикОбщественная служба новостей 13:11
с чего всё началось
Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью
 сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Вечерний Орел05:56

Подробнее о событии

Губернатор Орловской области: журналисты неправильно поняли слова главного инфекциониста региона о нехватке мест в больницах

Медиазона16:21

В Орловской области начали трактовать слова инфекциониста Адоньевой. В том числе она сама

Орловские новости13:43

«Глоток правды» от главного внештатного инфекциониста Орловской области проверит прокурор

ОрёлТаймс07:48

Клычкову позвонили из АП после громкого интервью инфекциониста

Орелград12:04

В Орле проверяют информацю о дефиците мест для пациентов с COVID-19

РИА Новости09:20

Орловский губернатор прокомментировал информацию о нехватке мест в больницах для COVID-пациентов

Подъём12:42

Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области

Вечерний Орел05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Футбол

«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
1
Общество

Куйвашев разрешил продавать алкоголь после семи вечера

В пятницу, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решении о снятии ряда ограничений, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08:47
74
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
219
Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
675
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 16:33
6
Фигурное катание

Даниил Глейхенгауз объяснил, почему не дружит с фигуристками

Чемпионат 04:20
Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
4
Политика

Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса

Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
3
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
1,5K
Политика

Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
12
Общество

Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
146
Общество

Девяностый этаж в небоскребе «Москва-Сити» купили за 1 млрд рублей

Девяностый этаж башни "Восток" общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" продан за сумму более 1 млрд рублей.
ТАСС 14:01
6
Авто

В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили

Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня вчера в 01:04
32
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
1,3K
Политика

Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию

Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
97
Гаджеты

Battlefield V запустили на встроенной карте Intel Xe с частотой 30 FPS

Игромания.ру вчера в 04:54
1
Футбол

Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи»

Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».
ProstoProSport 08:38
Общество

Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
307
Общество

Фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье

Фитнес-центры смогут вновь начать работу в Подмосковье, говорится в опубликованном в пятницу, 19 июня, постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Известия 12:48
24
Политика

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
230
Культура

Бросит курить волк в новых сериях «Ну, погоди»

Live24 08:00
82
Армия и оружие

Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою

Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 05:30
11
Транспорт

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановили

Сегодня первый грузовой поезд прошел по обходному участку пути, который был построен для организации железнодорожного сообщения в Мурманской области на период работ на мосту через реку Кола.
Телеканал Санкт-Петербург 15:09
3
Политика

Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны

Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
153
Общество

В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом

По последним данным, общее число умерших в Москве с диагнозом COVID-19 составило 3565 человек.
Говорит Москва 16:34
Общество

В США скончался сын Никиты Хрущева

Новая газета 00:33
440
Кино

Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Зак Снайдер, судя по всему, до сих пор не нанял себе сотрудников, которые бы занимались продвижением его режиссерской версии "Лиги справедливости", чтобы он смог больше времени уделять непосредственно производственному процессу.
Российская газета вчера в 14:36
6
Армия и оружие

ВМФ России получил первую полноценную атомную подлодку 4-го поколения

REGNUM 14:38
Футбол

Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»

Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57
Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском вчера в 10:29
686
Как работают Яндекс.Новости?
Главное