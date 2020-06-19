с чего всё началось

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала честные фото до и после фотошопа Ксения Собчак предложила визуально сравнить подписчикам фотографию своего лица без фотошопа и с ним.

Футбол «Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ "Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.

Общество Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. 48

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 597

Политика Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. 174

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 453

Политика Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии» Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны. 1

Общество Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24». 9

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,9K

Общество В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона. 12

Армия и оружие Новые минометы Украины оказались негодны для стрельбы Сообщается, что, кроме прочего, 120-ти миллиметровые минометы не имели таблиц стрельбы и именно поэтому вся партия «Барсов» была отправлена на базу хранения.

Общество ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 944