Общество

АиФ - ЧерноземьеАиФ - ЧерноземьеСообщили о 42 случаях коронавируса в Орловской области

В Орловской области подтвердились 42 новых случая коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на федеральный оперативный штаб днем, 26 апреля. Среди вновь зараженных 15 человек прибыли из других регионов, а 27 заразились через контакт.
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