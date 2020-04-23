Общество
АиФ - ЧерноземьеСообщили о 42 случаях коронавируса в Орловской области
В Орловской области подтвердились 42 новых случая коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на федеральный оперативный штаб днем, 26 апреля. Среди вновь зараженных 15 человек прибыли из других регионов, а 27 заразились через контакт.
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Политика
Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество
Соединенные Штаты преодолели важный психологический рубеж – от коронавируса погибло уже более пятидесяти тысяч американцев.
Взгляд.ру 04:40
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве
Газета.Ru 08:44
Происшествия
На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19
Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
РИА Новости 04:27
Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 08:08
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс
Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Общество
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
Происшествия
В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
Известия вчера в 03:20
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
"Мстители: Финал" назван самым прибыльным фильмом 2019 года.
Клопс 07:12
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
Лукашенко высказался против введения карантина в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал своё отношение к карантинным мерам в связи с пандемией COVID-19.
News.ru 06:17
Общество
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 80 тысяч человек.
РИА Новости 08:43
Общество
Новые места заражения коронавирусом назвали в Смоленской области
Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в основном по контакту с ранее заболевшими.
Smolnarod.ru вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, продолжает лечение в стационаре, находится в хорошем настроении.
ТАСС 08:01
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Культура
Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо
Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Evo-rus.com 23 апреля в 14:32
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Футбол
Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона
Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.
Российская газета 24 апреля в 14:04
Здоровье
Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье
За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
Происшествия
Клиника на Украине продавала младенцев за границу
Руководство одной из украинских клиник наладило продажу новорождённых детей за границу.
News.ru 00:44
Общество
Томская область ограничивает въезд и выезд
Газета.Ru 08:29