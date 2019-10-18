По словам главного врача Людмилы Крыловой, в прошлую среду ребёнка привезли сотрудники правоохранительных органов с представителем опеки. Девочка проживала в Орловском районе, накануне попадания в больницу вместе с матерью ездила в гости в Дмитровский район, откуда её и увезли в больницу.

с чего всё началось

Дома держала в клетке, на улицу вывозила в сумке на колесах, продавала желающим для сексуальных утех за бутылку водки.

В Орловской области мать держала дочь в клетке и продавала педофилам

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