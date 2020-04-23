Общество
Обозреватель ВрнВ Орловской области за сутки коронавирус выявили у 42 человек
В Орловской области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией еще у 42 жителей. Общее количество инфицированных COVID-2019 составило 363 человека, сообщили в воскресенье, 26 апреля, в региональном оперштабе.
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По количеству заболевших COVID-19 в Орловской области лидирует Орел
Орловское информбюровчера в 09:56
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Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Происшествия
В Петербурге умер завотделением нейрохирургии Александровской больницы
В клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 11:37
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
Известия 24 апреля в 08:50
Политика
Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости вчера в 07:39
Футбол
Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России
Напомним, розыгрыш нынешнего сезона РПЛ был приостановлен 17 марта.
Vprognoze.ru вчера в 11:15
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Здоровье
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сусанин 05:05
Происшествия
Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска
Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия 10:27
Спорт
Сафин о «Спартаке»: «Ощущение, что футболисты пришли с улицы»
Бывший теннисист Марат Сафин высказал мнение об игре «Спартака».
Sports.ru 11:09
Общество
Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом
В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
Единоборства
Петр Ян сравнил условия самоизоляции в Таиланде и России
Российский спортсмен Петр Ян сравнил условия самоизоляции на территории Таиланда, где он живет с семьей почти два месяца, и в РФ.
ProstoProSport 11:00
Общество
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
Общество
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Футбол
Акинфеев оказался самым преданным футболистом Европы
Советский спорт вчера в 11:06
Игры
Заработал новый магазин наборов для создания игр на движке Unreal Engine
Магазин по продаже наборов для создания игр UnrealAssets официально заработал в сети интернет, 24 апреля сообщает Gamedev.net.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Авто
Запатентовали новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Деталь состоит из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 10:14
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Общество
В Пензенской области двое малышей до года излечились от коронавируса
26 апреля больничные койки покинули 10 пациентов. Двое из них - малыши, которым нет и года отроду.
Stolica58.ru 06:02
Единоборства
Майк Тайсон собирается вернуться на ринг
Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс 24 апреля в 19:23