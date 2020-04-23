В Орловской области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией еще у 42 жителей. Общее количество инфицированных COVID-2019 составило 363 человека, сообщили в воскресенье, 26 апреля, в региональном оперштабе.

В Орловской области за сутки коронавирус выявили у 42 человек

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