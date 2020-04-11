Общество
ОрелградВ Орловской области зафиксировано 32 новых случая коронавируса
Число инфицированных достигло 73 человек. В Орловской области зафиксировано 32 новых случая коронавируса, сообщил федеральный штаб по борьбе с болезнью. Число инфицированных достигло 73 человек, семь из которых выздоровели.
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Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Здоровье
В ВОЗ озвучили условия для отмены карантина
В ВОЗ перечислили необходимые условия для отказа от карантина.
Дни24 03:09
Спорт
Назван состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, которые в следующем сезоне будут проходить подготовку в сборной России.
Pravda.Ru 03:01
Общество
Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
Политика
Горбачев призвал все страны сократить военные расходы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для американского еженедельника Time призвал все страны сократить военные расходы на 10-15% на фоне коронавируса.
Rambler News Service 01:32
Общество
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.
РБК 00:00
Общество
В Новосибирской области введены дополнительные ограничения
В Постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» внесены изменения, согласно которым все религиозные объединения региона должны временно приостановить посещение культовых зданий и мест захоронения.
Континент Сибирь Online вчера в 22:48
Общество
В Москве снизился суточный рост новых случаев заражения COVID-19
В Москве зафиксировано снижение числа новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:11
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Lenta.ru вчера в 20:30
Общество
В Самарской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 16 апреля 2020, 11:14 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
REGNUM 04:14
Футбол
Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до 30 июня
Большинство клубов склоняется к мнению, что турнир нужно успеть доиграть до 30 июня, поскольку в этот день истекают сроки контрактов и аренд у многих футболистов.
Piter.tv 02:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Еще 189 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве выздоровели еще 189 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города.
Агентство Москва вчера в 04:14
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Общество
Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом
Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
Политика
Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
Наука
Физики объяснили, почему во Вселенной преобладает материя
Британские физики, работающие в крупном международном эксперименте T2K, проводимом в обсерватории Камиока в Японии, обнаружили признаки нарушения так называемой СР-симметрии, что позволяет объяснить преобладание вещества над антивеществом во Вселенной.
РИА Новости вчера в 11:04
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Происшествия
Число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось до девяти
Еще два случая коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии, один из них – у врача станции скорой помощи, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 03:31
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service 14 апреля в 02:59
Происшествия
Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку
В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Pravda.Ru 03:54
Общество
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
Экономика
ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода
В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Газета.Ru вчера в 21:16