Происшествия

РБКРБКВ Северной Осетии экс-прокурора задержали по подозрению в убийстве

В Северной Осетии задержали экс-сотрудника прокуратуры республики, на участке загородной дачи которого ранее нашли тело его сожительницы, пропавшей в начале января, говорится в сообщении регионального управления СК. По данным СМИ, речь идет о бывшем старшем прокуроре Игоре Чельдиеве.
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В Северной Осетии экс-сотрудник прокуратуры подозревается в убийстве

РЕН ТВ02:42

В Северной Осетии экс-сотрудника прокуратуры заподозрили в убийстве

РИА Новости02:56

В Северной Осетии по подозрению в убийстве задержан экс-сотрудник прокуратуры

Газета.Ru02:44

В Северной Осетии экс-прокурор задержан по подозрению в убийстве сожительницы

Life.ru02:54

В Северной Осетии экс-прокурора задержали по подозрению в убийстве

РБК03:59

В Северной Осетии задержали экс-сотрудника прокуратуры по подозрению в убийстве

ТАСС02:28

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Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
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