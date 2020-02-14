Происшествия
РБКВ Северной Осетии экс-прокурора задержали по подозрению в убийстве
В Северной Осетии задержали экс-сотрудника прокуратуры республики, на участке загородной дачи которого ранее нашли тело его сожительницы, пропавшей в начале января, говорится в сообщении регионального управления СК. По данным СМИ, речь идет о бывшем старшем прокуроре Игоре Чельдиеве.
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После смерти Ирины Боженко в доме экс-прокурора Чельдиева возбуждено уголовное дело
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Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Общество
В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С
Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Футбол
Евсеев считает Россию футбольной страной
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Общество
Витренко намерен отсудить у «Нафтогаза» премию за сделку с Газпромом
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко не собирается отказываться от обещанной ему премии за победу в споре с российской компанией Газпром в Стокгольмском арбитраже, выплату которой, по его словам, компания задержала.
Киберспорт
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек
Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Общество
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов.
Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Наука
Физики из Китая приблизили на один шаг создание квантового интернета
Ученые-физики из Китая приблизили ещё на один шаг создание квантового интернета.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Политика
Генпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать
Генпрокурор США Уильям Барр пожаловался, что заявления президента США Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter «мешают ему работать», передает телеканал ABC News.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Общество
Гендиректор «ВымпелКома» объяснил отставку желанием быть ближе к семье
Гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич объяснил свой уход из компании тем, что хотел бы быть ближе к семье.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.
Наука
Возраст человека обучились определять по микробиому
Микробиома слюны и кожи выдает возраст человека с точностью в 3,8 и 4,5 года соответственно, а точность определения возраста людей по микрофлоре пищеварительных органов составляет порядка 11,5 лет.