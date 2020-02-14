В Северной Осетии задержали экс-сотрудника прокуратуры республики, на участке загородной дачи которого ранее нашли тело его сожительницы, пропавшей в начале января, говорится в сообщении регионального управления СК. По данным СМИ, речь идет о бывшем старшем прокуроре Игоре Чельдиеве.

В Северной Осетии экс-прокурора задержали по подозрению в убийстве

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