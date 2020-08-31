Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Капитал страны
Капитал страны

В ПАСЕ объяснили причины проведения заседания с участием Тихановской

Как сообщалось ранее, 8 сентября пройдет заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором выступит белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента Белоруссии. Об этом заявил глава одной из пяти основных политических групп ПАСЕ Тини Кокс.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН

Пресс-служба баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановская утверждает, что политик планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.
РИА Новости03:10
Подробнее о событии
Lenta.ru

В ПАСЕ объяснили смысл видеозаседания с Тихановской

Lenta.ru07:26
РБК

Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

РБК03:33
RT на русском

Тихановская намерена выступить в СБ ООН и ПАСЕ

RT на русском04:14
Коммерсантъ

Тихановская планирует выступить перед Совбезом ООН и ПАСЕ

Коммерсантъ04:07
ТАСС

Тихановская намерена выступить перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ

ТАСС03:54
Комсомольская правда

Эксперт: Выступление Тихановской в ООН - спецоперация американцев

Комсомольская правда06:59
РИА Новости

Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН

РИА Новости03:10

Защита настаивает на подаче исков родственников в рамках дела MH17

Защита родственников погибших при крушении авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году настаивает на подаче исков в рамках уголовного дела по авиакатастрофе, а не отдельного гражданского процесса, сообщила адвокат родственников на слушаниях.
РИА Новости07:26
4

Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-главы «Дальспецстроя»

Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства незаконно нажитое имущество экс-главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана на сумму более 1 млрд рублей, сообщает надзорное ведомство.
RT на русском07:49

Папуасы просят патриарха Кирилла приобщить их к православию

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Фонде им. Миклухо-Маклая, обращение местных жителей в православие началось в январе-феврале 2020 года с путешествия на острова настоятеля прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерея Кирилла Шкарбуля.
Интерфакс Религия06:07
1

Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
2

СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру02:58
416