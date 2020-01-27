Политика

Право.руПраво.руВ ПАСЕ оспорили полномочия России

Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила полномочия российской делегации в полном объеме 26 июня 2019 года. До этого, с апреля 2014 года, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ.
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Эмануэлис Зингерис
От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях.
— Эмануэлис Зингерис, литовский общественный деятельРИА Новости вчера в 06:04

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Apple представит новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 12 уже в этом году.
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