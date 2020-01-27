От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях.

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Происшествия В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.

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