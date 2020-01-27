Политика
Право.руВ ПАСЕ оспорили полномочия России
Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила полномочия российской делегации в полном объеме 26 июня 2019 года. До этого, с апреля 2014 года, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ.
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От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях.
— Эмануэлис Зингерис, литовский общественный деятельРИА Новости вчера в 06:04
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Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
Общество
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Политика
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Здоровье
ЭКО, ядерная медицина, Даги — у Сахалина большие планы в здравоохранении
Около 45 тысяч пациентов смогут получить помощь в медицинском кластере на Сахалине.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
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Культура
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В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Политика
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Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
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Общество
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Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии подтвержден первый случай заражения коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минздрава федеральной земли Бавария.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба
Фанаты «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом вице-президента клуба Эда Вудворда в графстве Чешир.
Армия и оружие
Российские С-400 пытались заставить сбить самолёт госдепа США над Сирией
Пентагон попытался подставить сирийские ПВО, чтобы сбить самолёт госдепа США.
Армия и оружие
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Боевики дважды обстреливали из минометов и гранатометов. И это при том, что в Донбассе действует перемирие.
Общество
Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Гаджеты
Четыре смартфона Huawei и Honor получили обновление до ОС Android 10
Четыре смартфона китайских марок Huawei и Honor получили обновление до мобильной операционной системы Android 10 после установки фирменной оболочки EMUI 10.
Политика
Зариф назвал план Трампа «кошмаром для всего мира»
На своей официальной странице в Twitter мминистр иностранных дел назвал американский план "кошмаром" для региона и всего мира в целом.
Общество
Три пункта пропуска на границе с Китаем закрыты до 7 февраля
В АТОР рассказали, чем обернется для рынка запрет на въезд туристов из Китая В нём перечислены пункты пропуска «Лобэй» (сопредельный – «Амурзет»), «Тунцзян» (сопредельный – «Нижнеленинское»), а также «Жаохэ» (сопредельный «Покровка»), который был закрыт раньше в связи с праздником весны в КНР.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,3
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников новым образом женщины-вамп
Например, в последней публикации в Instagram Примадонна предстала в образе женщины-вамп с яркой помадой красного цвета на губах.