Политика

Право.руПраво.руВ ПАСЕ оспорили полномочия России

Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила полномочия российской делегации в полном объеме 26 июня 2019 года. До этого, с апреля 2014 года, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ.
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Эмануэлис Зингерис
От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях.
— Эмануэлис Зингерис, литовский общественный деятельРИА Новости вчера в 06:04

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ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации

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История отношений России и ПАСЕ

ТАССвчера в 09:46

Калашников назвал вариант ответа на решение ПАСЕ по российской делегации

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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

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Российская делегация уйдёт из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

RT на русскомвчера в 13:59

Делегация России покинет сессию ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Известиявчера в 07:37
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Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
РИА Новости 18:47
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Политика

Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Lenta.ru 13:35
Здоровье

ЭКО, ядерная медицина, Даги — у Сахалина большие планы в здравоохранении

Около 45 тысяч пациентов смогут получить помощь в медицинском кластере на Сахалине.
Сахалин.Инфо 17:29
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Общество

Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
ТАСС 05:57
Культура

Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
Политика

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
РБК 15:59
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Общество

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
РИА Новости 12:57
Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр 07:52
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
ToDay News Ufa 01:43
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 00:01
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Российская газета 12:44
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК 15:30
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии

В Германии подтвержден первый случай заражения коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минздрава федеральной земли Бавария.
Росбалт вчера в 19:20
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба

Фанаты «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом вице-президента клуба Эда Вудворда в графстве Чешир.
Матч ТВ 18:39
Армия и оружие

Российские С-400 пытались заставить сбить самолёт госдепа США над Сирией

Пентагон попытался подставить сирийские ПВО, чтобы сбить самолёт госдепа США.
Avia.pro 26 января в 21:27
Футбол

Жена Кокорина сообщила о переводе форварда во вторую команду «Зенита»

РИА Новости 06:33
Армия и оружие

Перемирие по-украински: В ЛНР ранены четверо мирных жителей

Боевики дважды обстреливали из минометов и гранатометов. И это при том, что в Донбассе действует перемирие.
КП - Донецк 26 января в 05:26
Общество

Французский суд принял решение оставить Винника под стражей

Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
REGNUM 17:29
Политика

Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru 17:12
Гаджеты

Четыре смартфона Huawei и Honor получили обновление до ОС Android 10

Четыре смартфона китайских марок Huawei и Honor получили обновление до мобильной операционной системы Android 10 после установки фирменной оболочки EMUI 10.
UfacityNews.ru 14:22
Политика

Зариф назвал план Трампа «кошмаром для всего мира»

На своей официальной странице в Twitter мминистр иностранных дел назвал американский план "кошмаром" для региона и всего мира в целом.
Аргументы и Факты 18:26
Общество

Три пункта пропуска на границе с Китаем закрыты до 7 февраля

В АТОР рассказали, чем обернется для рынка запрет на въезд туристов из Китая В нём перечислены пункты пропуска «Лобэй» (сопредельный – «Амурзет»), «Тунцзян» (сопредельный – «Нижнеленинское»), а также «Жаохэ» (сопредельный «Покровка»), который был закрыт раньше в связи с праздником весны в КНР.
Национальная служба новостей 05:16
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Происшествия

У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,3

РИА Новости 16:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников новым образом женщины-вамп

Например, в последней публикации в Instagram Примадонна предстала в образе женщины-вамп с яркой помадой красного цвета на губах.
OAnews 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
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