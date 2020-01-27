Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Вопрос возник из-за участия в российской делегации представителей Крыма. Минувшим летом России вернули все полномочия в Парламентской Ассамблее Совета Европы после пятилетнего перерыва.
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Эмануэлис Зингерис
От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях.
— Эмануэлис Зингерис, литовский общественный деятельРИА Новости вчера в 06:04
с чего всё началось

Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 31 января. Ассамблея 26 июня восстановила в полном объеме полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после присоединения Крыма к России.
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Отец Меган Маркл показал её детское фото без одежды

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Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
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True Sight про финал The International 2019

28 января прошел открытый показ фильма True Sight про финал The International 2019 между OG и Liquid.
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