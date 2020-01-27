Сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 31 января. Ассамблея 26 июня восстановила в полном объеме полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после присоединения Крыма к России.

с чего всё началось

От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях.

Вопрос возник из-за участия в российской делегации представителей Крыма. Минувшим летом России вернули все полномочия в Парламентской Ассамблее Совета Европы после пятилетнего перерыва.

Политика Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Общество Власти КНР поддержали продление каникул из-за эпидемии коронавируса Идею продления праздничных каникул в честь наступления Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны) из-за вспышки коронавируса поддержали власти Китая.

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.

Футбол «Астон Вилла» стала первым финалистом Кубка английской лиги В финале "Астон Вилла" встретится с сильнейшим в противостоянии "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", чей ответный матч состоится в среду, первая встреча завершилась гостевой победой "Сити" со счетом 3:1. Решающий матч турнира состоится 1 марта на стадионе "Уэмбли".

Происшествия В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа 20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.

Кино Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.

Происшествия Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.

Общество СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Общество Виталий Мутко возглавил «Дом.рф» Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».

Киберспорт SumaiL стал игроком OG Во время сессии ответов на вопросы после показа фильма True Sight, OG представила ролик, в котором объявила, что Самаил 'SumaiL' Хассан стал новым керри команды.

Общество В Китае сообщили, когда наступит пик вспышки коронавируса Врач-пульмонолог, глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае.

Происшествия Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел с повинной к следователям, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Общество В Гонконге разработали вакцину против коронавируса Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.

Энергетика Bloomberg: Венесуэла рассматривает возможность приватизации PDVSA Власти Венесуэлы рассматривают вопрос приватизации нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.