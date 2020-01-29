Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большинство поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий делегации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации РФ Петра Толстого.

В ПАСЕ отклонили большинство поправок к резолюции по России

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