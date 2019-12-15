Об этом заявил в воскресенье журналистам глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ по итогам состоявшейся в Минске встречи с представителями ЛНР и ДНР.

с чего всё началось

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.

В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

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