Об этом заявил в воскресенье журналистам глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ по итогам состоявшейся в Минске встречи с представителями ЛНР и ДНР.

с чего всё началось

Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.

В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате»

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