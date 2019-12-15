Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате»

Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

Член ПАСЕ выступает за вовлечение представителей Донбасса в переговоры на высшем уровне

Об этом заявил в воскресенье журналистам глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ по итогам состоявшейся в Минске встречи с представителями ЛНР и ДНР.
ТАСС12:17

Подробнее о событии

В Совфеде оценили заявление ПАСЕ об участии ДНР и ЛНР в нормандском саммите

Газета.Ru14:49

В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате»

РИА Новости14:44

В Совфеде прокомментировали идею привлечь ЛДНР к «нормандским переговорам»

Московский Комсомолец15:15

В Совфеде оценили идею подключить ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Известия15:02

Член ПАСЕ выступил за привлечение ДНР и ЛНР к «нормандскому» формату

РБК15:30

В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

RT на русском14:13

Член ПАСЕ выступил за включение делегаций Донбасса в переговоры на высшем уровне

Независимая газета12:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
Хоккей

Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru 13:21
Общество

Rambler потребовал заблокировать Twitch и взыскать с сервиса ₽180 млрд

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:41
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары

На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.
MedikForum.ru 13:58
Политика

США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Комсомольская правда 11:19
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных.
Lenta.ru 14:28
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Политика

Оператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года.
Lenta.ru 18:49
Шоу-бизнес

Мадонна отдыхает в Майами со своим 26-летним бойфрендом

Папарацци запечатлели известную певицу Мадонну на отдыхе в Майами с ее новым 26-летним бойфрендом.
Дни24 18:05
Политика

Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. На ней прошли первые полноценные двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.
Ведомости 15:28
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте

Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Bimru.ru 13 декабря в 09:08
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на каникулы

ТАСС Министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы.
РЕН ТВ 08:16
Экономика

Зарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

Проект закона об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года был разработан российским правительством и внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента еще 30 сентября.
Век 13 декабря в 00:13
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для украинцев коррупцией

С нового года украинцы начнут платить около 233 долларов за тысячу кубометров газа, а еще в этом году цена составляла 180 долларов.
iReactor вчера в 16:15
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РИА Новости 16:08
Общество

РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РИА Новости вчера в 05:55
Общество

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском вчера в 17:49
Здоровье

Врачи рассказали, кому противопоказана картошка и помидоры

ToDay News Ufa 07:24
Наука

В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок

В Индонезии в одной из пещер острова Сулавеси ученые обнаружили наскальные рисунки.
Мойка78 13 декабря в 00:10
Происшествия

В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки

РИА Новости 15:27
Политика

ЕС разочарован итогами конференции ООН по климату в Мадриде

В заявлении Еврокомиссии говорится, что ЕС глубоко разочарован, что участники конференции ООН по климату в Мадриде не смогли прийти к согласию по статье 6, которая предусматривает стимулы для сокращения выбросов в настоящем и будущем, направленные на сохранение окружающей среды.
RuNews24.ru 18:05
Авто

Land Rover готовит новый бюджетный и роскошный внедорожники

Компания Land Rover готовит две новые модели — бюджетный и роскошный внедорожник, сообщает Autocar.
Коммерсантъ 13 декабря в 04:24
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Lenta.ru 14:19
Футбол

Соседка Роналду: «Сын Криштиану катается на скейтборде с охраной»

Матч ТВ 13 декабря в 10:10
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Игры

THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic

Мир фантастики вчера в 02:27
Музыка

Корнелюк оценил выступление Ротару в России

Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
РИА Новости 17:39
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное