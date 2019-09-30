Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги голосования. Как отмечается, обсуждение соответствующего вопроса назначено на четверг, 3 октября.

В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве

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