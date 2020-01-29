Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ПАСЕ рассказали, какие рекомендации ассамблеи выполнила Россия

В числе примеров составители проекта резолюции приводят передачу Россией Украине 24 моряков, задержанных осенью 2019 года в Керченском проливе, режиссера Олега Сенцова, а также «человека, которого разыскивали для допроса в связи с крушением рейса MH17».
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ПАСЕ сегодня должна подтвердить полномочия российской делегации

Эхо Москвы05:02

В ПАСЕ заявили о выполнении Россией ряда рекомендаций после возвращения

РБК02:00

РФ прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ — проект резолюции

РЕН ТВ00:07

Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения

Газета.Ru00:46

В ПАСЕ отметили прогресс в выполнении Минских соглашений

Известия00:37

В ПАСЕ подтвердили выполнение Россией ряда рекомендаций

REGNUM01:25

Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения в ассамблею

ТАСС00:06
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Политика

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Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
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Напомним, в мае прошлого года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, нацеленной на создание спутниковой сети следующего поколения.
Российская газета 27 января в 21:14
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев

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ТАСС 09:46
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Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
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Политика

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Случаев заражения новым коронавирусом в России не зафиксировано, однако риск его проникновения в страну существует.
ФАН 07:26
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Транспорт

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Ввести ТПУ планируется, за несколько месяцев до Универсиады в 2023 году. ТПУ возводится в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурге.
Интерфакс 09:10
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Петр Толстой: Россия окончательно вернулась в Совет Европы

Касаясь болезненной реакции украинской делегации на свое назначение, Толстой отметил, что у всех членов Совета Европы должна быть возможность высказать свое мнение.
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Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
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Тренер по фигурному катанию Марина Зуева поделилась планами относительно постановок её учеников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на будущий сезон.
RT на русском 08:00
Авто

За год в России стало на 80 дилеров меньше

Если в январе 2019 года в стране работали 3 450 дилеров, то в январе 2020-го их численность сократилась на 80 единиц до 3 370 центров.
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В Пулково прибыл самолет с эвакуированными из Китая россиянами

Сегодня, 29 января, в Пулково приземлился самолёт с китайского острова Хайнан, на котором находились эвакуированные россияне.
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Футбол

«ПСЖ» отклонил предложение «Атлетико» по Кавани

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Футбол

Нападающий Кокорин не может не поехать на сборы с «Зенитом-2» — агент

Красная весна вчера в 18:15
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Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

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Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

Корреспондент телеканала Russia Today Вафа Шабруни получила серьезное ранение в сирийской провинции Идлиб.
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Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
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В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
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Американский военный самолет разбился в Ираке

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По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
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В конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошел один из фильмов проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщается на сайте Берлинале.
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Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.
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