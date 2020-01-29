Политика
Московский КомсомолецВ ПАСЕ рассказали, какие рекомендации ассамблеи выполнила Россия
В числе примеров составители проекта резолюции приводят передачу Россией Украине 24 моряков, задержанных осенью 2019 года в Керченском проливе, режиссера Олега Сенцова, а также «человека, которого разыскивали для допроса в связи с крушением рейса MH17».
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Политика
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько
Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
Космос
SpaceX вновь отложила запуск группы интернет-спутников Starlink
Напомним, в мае прошлого года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, нацеленной на создание спутниковой сети следующего поколения.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев
"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Здоровье
Диетолог рассказала о причине ожирения школьников
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала журналистам о причине развития ожирения у школьников.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Голикова доложила Путину о риске проникновения коронавируса в Россию
Случаев заражения новым коронавирусом в России не зафиксировано, однако риск его проникновения в страну существует.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Транспорт
ТПУ стоимостью $400 млн начали строить к Универсиаде в Екатеринбурге
Ввести ТПУ планируется, за несколько месяцев до Универсиады в 2023 году. ТПУ возводится в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурге.
Политика
Петр Толстой: Россия окончательно вернулась в Совет Европы
Касаясь болезненной реакции украинской делегации на свое назначение, Толстой отметил, что у всех членов Совета Европы должна быть возможность высказать свое мнение.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Фигурное катание
Зуева рассказала о постановках Тарасовой и Морозова на следующий сезон
Тренер по фигурному катанию Марина Зуева поделилась планами относительно постановок её учеников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на будущий сезон.
Авто
За год в России стало на 80 дилеров меньше
Если в январе 2019 года в стране работали 3 450 дилеров, то в январе 2020-го их численность сократилась на 80 единиц до 3 370 центров.
Общество
В Пулково прибыл самолет с эвакуированными из Китая россиянами
Сегодня, 29 января, в Пулково приземлился самолёт с китайского острова Хайнан, на котором находились эвакуированные россияне.
Футбол
«ПСЖ» отклонил предложение «Атлетико» по Кавани
Футбол
Нападающий Кокорин не может не поехать на сборы с «Зенитом-2» — агент
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Происшествия
Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии
Корреспондент телеканала Russia Today Вафа Шабруни получила серьезное ранение в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Общество
ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей
По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале
В конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошел один из фильмов проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщается на сайте Берлинале.
Авто
Названы цены на Subaru Forester 2020
Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Отец Децла потребовал провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-тест для внука Тони.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери
Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.