Политика
ПрофильВ ПАСЕ рекомендовали подтвердить полномочия российской делегации
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По словам парламентария, депутаты ПАСЕ ранее оспорили права представителей России из-за поправок в Конституцию, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Накануне депутаты ассамблеи оспорили права представителей России из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются.РИА Новостивчера в 09:44
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Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия РФ: Российская делегация готова покинуть сессию
Дни2427 января в 11:09
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