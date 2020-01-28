Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Накануне депутаты ассамблеи оспорили права представителей России из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются.

с чего всё началось

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По словам парламентария, депутаты ПАСЕ ранее оспорили права представителей России из-за поправок в Конституцию, пишет РИА Новости.

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