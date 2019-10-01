с чего всё началось

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила о создании в организации постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России. Помимо Украины, в неё войдут Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

В ПАСЕ создали группу «Балтик плюс» для противодействия России

Общество В Ростовской области немного сократят штат сотрудников ГИБДД 16 сотрудников УГИБДД по Ростовской области будут сокращены по приказу министра МВД Владимира Колокольцева от 24 сентября текущего года.

Космос Одна из наиболее быстро вращающихся звезд Галактики испускает гамма-лучи Скорость собственного вращения пульсара, составляющая 50 оборотов в секунду, делает его второй по скорости вращения самой быстровращающейся нейтронной звездой, известной науке.

Происшествия В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.

Политика Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Здоровье Календарь магнитных бурь на октябрь составили учёные Специалисты говорят, что удар по здоровью придётся за сутки до указанных дат и продолжат магнитные бури влиять на организм человека в течение следующего дня.

Энергетика Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.

Общество Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.

Здоровье ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43% Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Экономика Венесуэла провела выплату по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.

Футбол «Спартак» начинает переговоры с Тедеско Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.

Финансы Трамп узнал о проблемах американской экономики и нашел крайних Трамп регулярно критикует ФРС и Пауэлла за слишком высокую процентную ставку.

Единоборства Деревянченко считает, что в первом бою с Альваресом победил Головкин Украинский боксёр Сергей Деревянченко выразил мнение относительно поединков казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.

Политика Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера» Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.

Политика В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока В международных аэропортах Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние десять лет, сообщила заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.

Политика Хантсман допустил партнерство России и Америки в будущем Посол США в России Джон Хантсман допустил, что Москва и Вашингтон могут стать партнерами в будущем.

Политика Валуев отказался слушать выступление Греты Тунберг в ГД Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заявил, что отказывается слушать речь шведской активистки Греты Тунберг, которую пригласили выступить перед российской молодёжью и парламентариями.

Происшествия Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.

Политика Подписание «формулы Штайнмайера» напугало партию сторонников Порошенко Сопредседатель фракции «Евросолидарность», которая объединяет сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде, Ирина Геращенко считает, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» является «планом Путина» и «ловушкой Кремля».

Армия и оружие Китай показал на параде супермощную ракету На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".

Хоккей Спартак — ЦСКА 3:9 (3-й период) В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».