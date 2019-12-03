Футбол
Sportbox.RUВ ПФЛ ликвидируют зону «Восток»
Профессиональная футбольная лига будет реформирована. Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Политика
Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США
Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Политика
Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
Резолюция призывает Израиль покинуть всю оккупированную часть сирийских Голан до линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
Политика
Трамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить
Президент США в свою очередь заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения.
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Футбол
Курский «Авангард» ввел потолок зарплат
"Авангард" ввел лимит на зарплаты.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах
Политика
Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии
"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
Хоккей
Будущее Боба Хартли в омском «Авангарде» поставили под сомнение
В сезоне-2018/19 омский «Авангард» по руководством Боба Хартли дошел до финала плей-офф КХЛ, где проиграл ЦСКА.
Авто
С 1 января для водителей в России введут новые штрафы
С Нового 2020 года в России начнут действовать несколько новых штрафов для автомобилистов.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Общество
В Потсдаме на вилле телеведущего нашли останки советского солдата
Немецкие СМИ сообщают, что на днях останки советского солдата были обнаружены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме, на востоке Германии.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Игры
В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077
Политика
В палате представителей США утвердили доклад по импичменту Трампа
Ранее демократы бнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Общество
Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
По мнению министра, слова которого цитирует БЕЛТА, на целевое соотношение зарплат в регионах республики не дал выйти ускоренный рост оплаты труда в экономике.
Экономика
«Дочка» «Газпрома» выкупит еще одного подрядчика из топ-10
Компания из топ-10 подрядчиков "Газпром" продал "Газпром автоматизацию" в 2014 году частному инвестору — бизнесмену Авшолуму Юнаеву.
Футбол
Дрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания
Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи.
Шоу-бизнес
Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой
Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.