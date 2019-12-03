Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUВ ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Профессиональная футбольная лига будет реформирована. Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
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Революция в ПФЛ. Как это будет

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Газета.Ru 14:14
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"Авангард" ввел лимит на зарплаты.
Soccer.ru вчера в 10:19
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Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах

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Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии

"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
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Будущее Боба Хартли в омском «Авангарде» поставили под сомнение

В сезоне-2018/19 омский «Авангард» по руководством Боба Хартли дошел до финала плей-офф КХЛ, где проиграл ЦСКА.
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Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru 07:22
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С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

С Нового 2020 года в России начнут действовать несколько новых штрафов для автомобилистов.
Тема Воронеж 12:29
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
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Немецкие СМИ сообщают, что на днях останки советского солдата были обнаружены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме, на востоке Германии.
Комсомольская правда 16:09
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости 08:00
Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
РИА Новости 18:45
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс 01 декабря в 14:53
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В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077

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В палате представителей США утвердили доклад по импичменту Трампа

Ранее демократы бнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
РИА Новости 19:17
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ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 03:30
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Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной

Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
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Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
РБК 18:48
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»

Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
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На Камчатке стая бродячих собак напала на ребёнка

REGNUM 19:20
Экономика

Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

По мнению министра, слова которого цитирует БЕЛТА, на целевое соотношение зарплат в регионах республики не дал выйти ускоренный рост оплаты труда в экономике.
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Компания из топ-10 подрядчиков "Газпром" продал "Газпром автоматизацию" в 2014 году частному инвестору — бизнесмену Авшолуму Юнаеву.
РБК 02:05
Футбол

Дрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания

Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи.
Матч ТВ 01:35
Шоу-бизнес

Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой

Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
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