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Политика Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны Резолюция призывает Израиль покинуть всю оккупированную часть сирийских Голан до линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Общество В Потсдаме на вилле телеведущего нашли останки советского солдата Немецкие СМИ сообщают, что на днях останки советского солдата были обнаружены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме, на востоке Германии.

Общество Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Политика В палате представителей США утвердили доклад по импичменту Трампа Ранее демократы бнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.

Музыка Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.

Футбол «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.

Экономика Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году По мнению министра, слова которого цитирует БЕЛТА, на целевое соотношение зарплат в регионах республики не дал выйти ускоренный рост оплаты труда в экономике.