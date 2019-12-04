Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUВ ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Профессиональная футбольная лига будет реформирована. Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
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