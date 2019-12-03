Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUВ ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Профессиональная футбольная лига будет реформирована. Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
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ПФЛ планирует изменить структуру соревнований, команды могут поделить на четыре группы

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В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Sportbox.RU07:47

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
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Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
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Политика

Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400

14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт с США на фоне закупок С-400 у РФ будет в скором времени разрешен.
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Открылось движение транспорта над пещерой на трассе «Таврида» в Крыму

Над пещерой, найденной в Крыму при строительстве трассы «Таврида», открыто рабочее движение транспорта, сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.
Взгляд.ру 09:10
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
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В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
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Экономика

Трамп готов к торговой сделке с Китаем, но крайних сроков не устанавливает

Американский лидер подчеркнул, что Китай долгое время процветал за счет США, чему способствовали предыдущие вашингтонские администрации.
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Экономика

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Жозе Моуринью: «„МЮ“ остался в моей книге историй. Глава закрыта»

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В московском метро подорожает проезд

Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Lenta.ru 09:21
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Сегодня отряд боевых кораблей Северного флота покинул рейд Североморска и вышел в очередной дальний поход.
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Происшествия

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В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
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Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
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Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
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The Insider: предполагаемый убийца чеченского полевого командира в Берлине исчез из баз розыска за другое убийство

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Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
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Политика

Саммит НАТО начался с протестов

В самом альянсе может произойти раскол. Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО.
Piter.tv 07:43
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Происшествия

Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота

Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
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Технологии

Можно ли бесплатно перейти от Windows 7 на Windows 10

Стало известно, что те, кто ранее пользовался такой операционной системой, как Windows 7, 8 и 8.1 все еще имеет возможность абсолютно бесплатно перейти на другую систему – Windows 10.
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Момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлели момент обрушения моста в Оренбурге, произошедшего вечером в минувший понедельник, 2 декабря.
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Российские школьники не справились с экзаменом

Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
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