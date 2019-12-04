Футбол
Матч ТВВ ПФЛ ликвидируют зону «Восток»
Профессиональная футбольная лига будет реформирована. Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
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Из ПФЛ исчезнет одна зона. Там играют шесть команд, которые пять лет не поднимались в ФНЛ
Бомбардир.рувчера в 09:59
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Экономика
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Долю планируют выкупить инвестиционная компания из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций.
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Правительство России зеркально ответит на продление украинским кабмином пошлин на российские товары.
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Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
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Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Авто
Названы самые угоняемые машины в Москве и Подмосковье
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
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Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК
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Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Армия и оружие
Фото: у боевиков в Сирии появились немецкие танки Leopard 2A4
У сирийских боевиков появились немецкие танки Leopard 2. Их изображение опубликовано в соцсетях.
Шоу-бизнес
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