Футбол

Матч ТВМатч ТВВ ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Профессиональная футбольная лига будет реформирована. Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
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В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

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