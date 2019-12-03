Футбол

Матч ТВМатч ТВВ ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Профессиональная футбольная лига будет реформирована. Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
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Революция в ПФЛ. Как это будет

Спорт-Экспресс14:00

Футбол на Дальнем Востоке умрет уже через год. Клубы потратят на перелеты на 14 млн больше

Sport24.ru11:30

Президент ПФЛ — о реформе: старая система требует пересмотра

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В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

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Андрей Соколов: Структура ПФЛ требовала пересмотра

Советский спорт07:56

В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Sportbox.RU07:47

Колосков: без реформы ПФЛ футбол на Дальнем Востоке умер бы

РИА Новости08:51
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Общество

В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
РИА Новости 12:20
Происшествия

В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Белгородской области

Стена четырехэтажного жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области обрушилась из-за взрыва бытового газа.
РБК 14:39
Общество

У российской молодежи появилась новая сексуальная ориентация

Наша версия 06:31
Политика

В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»

США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен.
RT на русском 12:19
Происшествия

В отношении депутата пензенского Заксобрания возбудили уголовное дело

Руководитель пензенского Следственного управления СКР Дмитрий Матушкин возбудил уголовное дело в отношении депутата регионального Законодательного собрания Владимира Вдонина.
ПензаИнформ 11:15
Политика

Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО заявил, что США намерены поладить с Россией, передает корреспондент РБК.
РБК 12:16
Общество

Минтранс составил список стран для режима открытого неба Пулково

Минтранс определил список стран, в которые смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме открытого неба, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Коммерсантъ 11:41
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 11:19
Политика

Президент Литвы призвал признать Россию угрозой мировому порядку

Глава Литвы Гитанас Науседа обратился к странам-членам НАТО в Лондоне с просьбой не закрывать глаза на действия России и признать страну угрозой существующему мировому порядку, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:30
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Общество

В России ввели электронные трудовые книжки

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Вести.Ru 07:34
Футбол

Мбаппе отказался проводить переговоры по новому контракту с «ПСЖ»

Главная звезда французского "ПСЖ" Кильян Мбаппе серьёзно огорчил парижскую футбольную торсиду, отказавшись проводить переговоры по новому трудовому соглашение с командой, - об этом сообщает Telefoot.
Sport.ru 12:14
Религия

4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы

В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Фома вчера в 16:50
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Спорт

Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Лиллехаммере

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал спортсменов, которые примут участие во втором этапе Кубка мира.
Нева Спорт 12:08
Общество

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
RT на русском 14:27
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 12:17
Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
RT на русском 14:49
Армия и оружие

Эрдоган подвел итоги саммита по Сирии в Лондоне

Напомним, встреча глав Великобритании, Германии, Турции и Франции прошла на полях саммита НАТО в Лондоне.
Вестник Кавказа 12:57
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru 14:29
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости вчера в 04:17
Экономика

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
РИА Новости вчера в 02:11
Политика

Путин подписал закон о признании любых людей иностранными агентами

Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах-иностранных агентах.
DP.RU вчера в 13:29
Политика

Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 07:19
Баскетбол

«Зенит» проиграл «Парме» в Единой Лиге ВТБ

Нева Спорт 14:42
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Происшествия

Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»

RT на русском 11:03
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Военное дело 07:05
Общество

В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси

Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Abc.
Чемпионат 10:52
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